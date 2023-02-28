В Волгограде юноша без прав устроил ДТП с пострадавшими









Два человека пострадали в результате аварии в Советском районе Волгограда, которую спровоцировал 20-летний водитель без прав.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 21:40 напротив дома №7 по улице Краснопресненская.

По предварительным данным, 20-летний водитель Hyundai Solaris, не имея права управления транспортным средством, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Datsun on-DO.

В результате пострадали 24-летний водитель этого автомобиля и его 54-летняя пассажирка. С травмами их увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



