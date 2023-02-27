В Волгоградской области раскрыли цепочку фейковых поставок рыбы из Москвы









В Волгоградской области выявлена фантомная площадка ИП Шелепова И.В., которая, как выяснили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, была одним из звеньев легализации крупных поставок рыбы из столицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, внимание инспекторов привлекла информация о поставках от ИП Самоцкая А.В., которая зарегистрирована в Москве, в Волгоградскую область 135 тонн свежей рыбы – щуки, судака и сазана.





Анализ данных системы показал, что на площадке ИП Самоцкая А.В. данная рыба добавлена через транзакцию «переработка/производство» без указания информации о сырье. Ведомством также установлено, что продукция не была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе.





Кроме того, согласно электронным ветеринарным сопроводительным документам, перевозка продукции из Москвы заняла менее 3 минут, тогда как расстояние между двумя регионами невозможно преодолеть менее, чем за 13 часов. И то, без учета времени на погрузку и приемку продукции.





В процессе проверки также было установлено, что основным видом деятельности ИП Самоцкой А.В. является работа ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. А индивидуальный предприниматель И.В.Шепелев, как следовало из документов, чудесным образом перерабатывал продукции из рыбного сырья больше, чем весила сама рыба. Так, например, из 25 тонн свежей щуки бизнесмен умудрился получить 30 тонн мороженной рыбы, а из 25 тонн свежего сазана - аж 10 тонн икры.





Все эти факты дали основания считать, что в оборот попала рыбная продукция неизвестного происхождения, которая может нести угрозу жизни и здоровья потребителям. Опасения инспекторов подтвердились. Выяснилось, что никаких производственных мощностей по адресу регистрации волгоградского предпринимателя нет.





Площадка, где якобы перерабатывали рыбу в промышленных масштабах, признана фантомной. Сведения переданы в правоохранительные органы, прокуратуры и налоговой службы, пояснили в межрегиональном управлении.







