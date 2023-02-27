Волгоградцы тратят на поиск работы в среднем 5 месяцев









Волгоградская область заняла 25-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги исследования РИА-Рейтинг, так, в регионе уровень безработицы составил 3,2%, что ниже аналогичного периода на 1,1%. При этом жители Волгоградской области тратят на поиск работы в среднем 5 месяцев.





Всего уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в России составил 3,7%, что на 0,6 процентных пунктов ниже, чем годом ранее. Сейчас безработных россиян меньше трех миллионов.





Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, труднее всего найти работу жителям Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии. Так, уровень безработицы в Ямало-Ненецком округе составляет всего 1,6%, а в Ингушетии - 28,4%.



