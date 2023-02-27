Экономика

Волгоградцы тратят на поиск работы в среднем 5 месяцев

Экономика 27.02.2023 08:38
0
27.02.2023 08:38



Волгоградская область заняла 25-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги исследования РИА-Рейтинг, так, в регионе уровень безработицы составил 3,2%, что ниже аналогичного периода на 1,1%. При этом жители Волгоградской области тратят на поиск работы в среднем 5 месяцев. 

Всего уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в России составил 3,7%, что на 0,6 процентных пунктов ниже, чем годом ранее. Сейчас безработных россиян меньше трех миллионов. 

Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, труднее всего найти работу жителям Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии. Так, уровень безработицы в Ямало-Ненецком округе составляет всего 1,6%, а в Ингушетии -  28,4%. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.02.2023 13:01
Экономика 26.02.2023 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2023 10:43
Экономика 25.02.2023 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.02.2023 17:01
Экономика 23.02.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2023 20:55
Экономика 22.02.2023 20:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 14:28
Экономика 22.02.2023 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 13:06
Экономика 22.02.2023 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 12:44
Экономика 22.02.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 12:34
Экономика 22.02.2023 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 12:12
Экономика 22.02.2023 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 11:01
Экономика 22.02.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 08:58
Экономика 22.02.2023 08:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 15:38
Экономика 21.02.2023 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 14:24
Экономика 21.02.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 14:19
Экономика 21.02.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 13:10
Экономика 21.02.2023 13:10
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:40
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связиСмотреть фотографии
08:38
Волгоградцы тратят на поиск работы в среднем 5 месяцевСмотреть фотографии
08:14
Олимпийские чемпионы из Волгограда Елена Исинбаева и Александр Попов попали под санкцииСмотреть фотографии
20:55
Какая погода ждет жителей Волгограда и области 1 мартаСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде запустили СТ в прежних границах после коммунальной аварииСмотреть фотографии
18:58
«Поджигай, сожги!»: в центральном парке Волгограда с криками спалили чучело ЗимыСмотреть фотографии
17:43
В Волгоградской области провели траурный митинг памяти Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
16:56
Циклон из Атлантики принесет в Волгоградскую область дождь, мокрый снег и штормовой ветерСмотреть фотографии
16:01
Стали известны подробности о разбившемся пациенте волгоградской больницыСмотреть фотографии
15:57
В районах Волгоградской области активно провожают зимуСмотреть фотографии
15:34
В Ворошиловском районе Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде подросток брызнул в водителя автобуса газом из баллончикаСмотреть фотографии
14:35
Унизившая беременных из Урюпинска блогер опубликовала видео с извинениямиСмотреть фотографии
14:27
«Наглости нет предела»: под Волгоградом чиновники отчитались о миллионных тратах на содержание детского городкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
В Волгограде пациент больницы №25 выпал с восьмого этажаСмотреть фотографии
12:39
Сильный ветер и температурные качели обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Волгоградцев предупредили о магнитных бурях 26 и 27 февраляСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде 26 февраля сожгут 8-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде ВАЗ-21120 протаранил вагон на ж/д путяхСмотреть фотографии
09:31
В Волжском с 13 февраля разыскивают 46-летнюю женщину в синемСмотреть фотографии
08:02
«Нам уже отрубают свет»: жители дома в Волжском два года получают нереальные счета за ОДНСмотреть фотографии
21:19
В Волгограде предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
20:20
Волгоградцы 26 февраля смогут увидеть яркие Плеяды в космосеСмотреть фотографии
19:13
На юге Волгограда образовалась пробка из-за ремонта мостаСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде вынужденно сел Ан-2 из АрхангельскаСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде ликвидировали пожар на оптовом рынкеСмотреть фотографии
14:56
Глава Камышина осудил осквернение памятного знака венгерским военнопленнымСмотреть фотографии
14:24
«Заперли и отобрали телефоны»: ожидающего операции мобилизованного волгоградца могут увезти на СВОСмотреть фотографии
12:19
Районы и города Волгоградской области запросили 46,5 млн рублей на ремонт мемориаловСмотреть фотографии
11:07
Поджигательницу кошары и 2000 тюков сена осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 