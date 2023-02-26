Расследования

«Нам уже отрубают свет»: жители дома в Волжском два года получают нереальные счета за ОДН

Расследования 26.02.2023 08:02
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26.02.2023 08:02



Жители дома №11 по проспекту Ленина в городе Волжский Волгоградской области вот уже два года бьются над неразрешимой проблемой, пытаясь выяснить причину начисления неадекватных сумм за общедомовые нужды. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, счета с нереальными цифрами  они стали получать с января 2021 года.

- Мы глазам своим не верили, когда в платежках за общедомовые нужды за холодное водоснабжение и электричество нам стали выставлять какие-то заоблачные цифры, - говорят жители. – Например, если на одну квартиру по индивидуальному счетчику выходило рублей 500-600, то за общедомовые нужды насчитывали по 2,6 тысячи рублей! Мы сначала думали, это какой-то сбой и все наладится. Но ничего подобного не произошло. Огромные суммы за ОДН продолжают приходить до сих пор. Мы подсчитали, и получилось, что по сравнению с периодом до января 2021 года начисления за общедомовые нужды выросли в 20-26 раз (!).

Волжане недоумевают: каким образом они могут тратить на лампочки и влажную уборку в подъездах трехэтажного дома, где располагаются всего 24 квартиры, где нет лифтов и другого энергозатратного оборудования, астрономическое количество киловаттов электроэнергии и кубов воды?

- Если случается чудо и уборщица решает помыть полы в наших подъездах, воду она просит у нас, мы наливаем ее из кранов в наших квартирах, то есть влажную уборку оплачиваем мы, по своим индивидуальным счетчикам, - продолжают волжане. – Никаких газонов и цветников во дворе нашего дома нет, поэтому объяснить эти безумные начисления поливом невозможно. Лампочки в подъездах тоже не могут «нажечь» электричества почти на 3 тысячи рублей на каждую квартиру. Представьте, в месяц на ОДН, исходя из самых завышенных счетов, на наш дом выходит по 50-60 тысяч за электричество! Такую сумму может тратить какой-нибудь подпольный цех!



Жильцы дома №11 по проспекту Ленина до настоящего времени ведут бесполезную переписку с ресурсоснабжающими компаниями, пытаясь получить разумное объяснение выставляемых горожанам счетов.

- Мы просили «Волгоградэнергосбыт» провести энергоаудит в нашем доме, - продолжают волжане. – Инспекция свелась к тому, что пришли энергетики и проверили счетчики в квартирах, где им открыли двери. У многих все было в порядке, в нескольких квартирах обнаружили счетчики, которые не прошли поверку в установленные сроки. Также и МУП «Водоканал» - пришли, проверили индивидуальные и общедомовые счетчики, из их ответа следует, что неисправностей в счетчиках не обнаружили, пломбы не нарушены. Мы просили проверить два нежилых помещения на первом этаже, которые занимает торговая точка и пункт выдачи товаров. Нам ответили, что индивидуальные предприниматели оплачивают электроэнергию согласно показаниям счетчиков по заключенным с ресурсниками договорам, а электропотребление этих нежилых помещений не относится к общедомовым нуждам.



Жители дома от отчаяния даже «заподозрили», что уличный фонарь в их дворе запитан на общедомовой счетчик. Но, как следовало из ответа энергоресурсной организации, расходы на уличное освещение оплачивает комитет по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского.

- Мы не понимаем, что происходит, - констатируют волжане. – Единственное объяснение – это то, что кто-то в доме ворует электроэнергию и холодную воду. Но мы поэтому и обращались к поставщикам ресурсов, чтобы они, если это действительно так, нашли нелегальных потребителей. А нам намекали, что мы сами должны следить за своими соседями. Как они это представляют? Ворваться в чужую квартиру? У нас нет на это полномочий.

Жильцы дома №11 по проспекту Ленина продолжают направлять жалобы в прокуратуру и даже в администрацию президента России. Но ситуация не меняется. Пожилым людям, а таких в доме большинство, источники дохода которых – лишь небольшие пенсии, не оставляют выбора – или платить, или иди в любой момент быть готовыми к отключению света.



Как, например, это произошло на днях с квартирой, где живет 71-летняя Любовь Андреева. Пенсионерка оказалась не в состоянии  оплачивать огромные счета за ОДН. По словам женщины, она исправно платила за электричество по индивидуальному счетчику, а за общедомовые нужды – всего 70% от выставленных огромных сумм, считая это справедливым. Постепенно у нее накапливалась задолженность.

Но несколько дней назад квартиру бывшей учительницы из династии педагогов отключили от света, предъявив ей долг в размере около 3 тысяч рублей. Как утверждает пенсионерка, свет вырубили без предупреждения и уведомления. Некоторые продукты из холодильника она пыталась спасти, вывесив, как делали это несколько десятков лет назад, когда холодильники были редкостью, пакеты за окно. Но наступившее потепление не оставило запасам  шанса. В ситуацию с отключением от света квартиры пенсионерки уже вмешался прокурор Волжского.

Напомним, ранее ИА "Высота 102" сообщало о подобных проблемах, с которыми столкнулись жители дома №17б по бульвару 30-летия Победы. Жильцы этого дома также получают платежки с нереальными суммами за ОДН. Однако в ответ получают заверения, что начисления производятся законно и сторонних подключений нет. 

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