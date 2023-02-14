«У нас майнинговая ферма?»: жителей дома в Волгограде задушили космическими счетами за ОДН





Жители дома № 17б по бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда с лета прошлого года стали получать счета за общедомовые услуги с четырехзначными цифрами. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, раньше за освещение подъездов, а также за холодную воду, которая используется при уборке и других работах в местах общего пользования, жильцы платили незначительные суммы, в пределах 100-200 рублей. Однако потом начисления стали стремительно расти.

Так, на примере одной из квартир, в апреле прошлого года на жилплощадь было начислено за электроэнергию 153 рубля, а за холодную воду – 8 рублей. Платежки с аналогичными суммами получили жильцы и в мае.

Но с июня прошлого года стало происходить что-то непонятное. Так, платеж за электричество составил уже 589 рублей, а по ХВС – 68 рублей, в июле – 514 рублей за свет в подъезде, а за холодную воду, используемую для общедомовых нужд, надо было заплатить 36 рублей.

Но и это не оказалось пределом.

– В августе нашей квартире за лампочку в подъезде пришлось заплатить 887 рублей, за холодную воду – 24 рубля, а в октябре счет за электричество за ОДН вырос уже до 967 рублей! В ноябре нам предъявили еще больше – 1039 рублей, а в декабре за электроэнергию, которую якобы используют для освещения подъезда, цифра выросла до 1359 рублей! Плата за ХВС также в конце прошлого года увеличилась до 153 рублей. В январе плата за электричество за ОДН, если можно так сказать, снизилась до 1 тысячи рублей, зато за холодную воду выросла до 356 рублей. И так у всех наших соседей! – рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц дома. – Можно только представить, какие суммы за ОДН выходят по всему дому!

По словам жильцов, дошло уже до того, что по индивидуальным приборам учета горожане расходуют и платят меньше, чем за общедомовые нужды.

– Как такое может быть, что за лампочку в подъезде и за уборку подъездов зимой мы расходуем такое огромное количество ресурса? Например, в ноябре суммарных объем потребленной электроэнергии в квартирах составил 7345 кВт/ч, а на общедомовые нужды – 13471кВт/ч?! – недоумевают волгоградцы. – Такое ощущение, что в нашем доме работает какой-то нелегальный цех иди даже майнинговая ферма на чердаке!

Жители первым делом поинтересовались в своей управляющей компании ООО «Домхолл», на каком основании им начисляются такие огромные счета за ОДН. По утверждению волгоградцев, они получили формальный ответ, который их не удовлетворил. Тогда жильцы дома обратились за разъяснениями в госжилинспекцию Волгоградской области, где горожан «утешили» заявлением, что нарушений при начислении платы за коммунальный ресурс по электроснабжению, расходуемый при содержании общего имущества МКД, не установлено.

– Как это не установлено нарушений? – возмущаются горожане. – Мы не сомневаемся, что рассчитывают плату за ОДН правильно. Мы не получили ответа на вопрос, как такое может быть, что объем ресурса на общедомовые нужды в два раза превышает тот объем, который тратят собственники жилья?

Между тем, жители подозревают, что причиной космических счетов на оплату общедомовых нужд может быть организация, которая некоторое время назад поселилась на первом этаже многоэтажки.

– Мы ничего не утверждаем, но счета за ОДН стали расти как снежный ком как раз тогда, когда в это помещение, где раньше располагался бар, заехали какие-то люди, – поделились горожане. – Организация работает без каких-либо вывесок и обозначений, какие есть у других фирм в нашем доме. Там два входа, и в основном пользуются тем, который расположен со стороны парка. Завозят мешки с продуктами, овощи, крупы в огромных количествах и работает там немало сотрудников. Потом выносят коробки и контейнеры уже с приготовленной едой – скорее всего, работают на вынос.

Как считают горожане, установление причин выставления огромных счетов за ОДН – это компетенция УК и других контролирующих органов и структур.

– Но почему-то никто такие проверки не проводит, а платить приходится нам, жителям, – констатируют волгоградцы.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с письменным запросом в ООО «Домхолл» с просьбой пояснить возникшую ситуацию со счетами за общедомовые нужды. Такой ответ за подписью директора Дмитрия Босака получило информагентство:

– МКД по бульвару 30-летия Победы №17 б находится на прямых договорах по услуге электрической энергии с ПАО «Волгоградэнергосбыт». Объемы по общедомовому прибору учета снимаются представителями управляющей компании, объемы индивидуального потребления, для расчета коммунального ресурса на общедомовые нужды по электрической энергии предоставляются ПАО «Волгоградэнергосбыт».

– Начисление по коммунальному ресурсу на общедомовое имущество по дому производится в соответствии с формулами (приложениями) к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2021 года, – цитата из ответа.

Также в компании заверили, что «каких-либо сторонних подключений к сетям электрической энергии не выявлено».

В свою очередь, как рассказали жители дома, не добившись проведения проверки действий управляющей компании, они обратились за помощью в прокуратуру.