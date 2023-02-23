Происшествия

В Волгоградской области «Лада Веста» с тремя детьми улетела в кювет

Происшествия 23.02.2023 10:38
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23.02.2023 10:38



Четверо человек. из них трое детей, пострадали в ДТП в Суровикинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в 8-21 ч. на 16 километре автодороги «Новомаксимовский-Майоровский».

41-летняя женщина-водитель "Лады Весты"  не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела  с проезжей части.

Водитель, а также 14-летний, 8-летний и 3-летняя пассажиры автомобиля доставлены в медучреждение.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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