В Волгоградской области «Лада Веста» с тремя детьми улетела в кювет









Четверо человек. из них трое детей, пострадали в ДТП в Суровикинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в 8-21 ч. на 16 километре автодороги «Новомаксимовский-Майоровский».





41-летняя женщина-водитель "Лады Весты" не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части.





Водитель, а также 14-летний, 8-летний и 3-летняя пассажиры автомобиля доставлены в медучреждение.