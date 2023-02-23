История почти всегда повторяется — с этим тяжело спорить, особенно сейчас, когда Украина медленно, но верно силами союзников превращается в фашистскую Германию, при этом одновременно истребляются все, кто не желает вставать под флаг их недогосударства. В зоне СВО интересы России защищают бойцы разных национальностей, чьих предков в годы Великой Отечественной войны планомерно пытались стереть с лица земли.

В Новоаннинском районе Волгоградской области с 90-х годов живут представители древнейшей нации — езиды. Сейчас община насчитывает примерно 60 семей. По словам Гамлета Сулейманяна, лидера духовной касты пире исебья, езиды вышли от шумеров. Их символ — солнце. Последователи веруют в существование единого Бога и его семи ангелов. Представители нации, как говорит старейшина, очень спокойные и трудолюбивые люди, а вера для них — самое главное в жизни. Тем не менее, езиды готовы в случае необходимости защищать свои ценности с оружием в руках.





Гамлет уточняет, что его народ пережил 74 факта геноцида, а нападение боевиков ИГИЛ* на общину езидов в 2014 году на севере Ирака, когда жертвами насилия и чудовищной жестокости террористов стали тысячи человек, включая женщин и детей, до сих пор многие вспоминают с содроганием. Мужчина рассказывает, что террористы убивали безоружных мужчин, а женщин забирали в рабство.

Провести параллели с сегодняшней ситуацией на Украине не составляет труда. Бесчеловечные расстрелы плененных российских солдат, пытки и уголовное преследование мирного населения, обстрелы жилых домов, школ, детских садов и больниц — сегодня это реальность, та «коричневая чума», которая снова пытается поднять голову и забросить в свои адские жернова тысячи и тысячи безвинных жертв.

История почти всегда повторяется, но видимо, даже самые ее жестокие уроки повсеместно стараются забыть представители так называемого мирового сообщества. Причем зачастую преступления уже современных фашистов и террористов, пустивших корни на Украине, не замечают те, для кого подобное просто недопустимо.





По словам заведующей экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Светланы Аргасцевой, в годы Великой Отечественной войны представители около 100 национальностей подверглись уничтожению со стороны гитлеровских войск и их пособников.

— На территории нашей области было выявлено более 40 мест, где находились лагеря для военнопленных, — рассказала специалист. — Наибольшая концентрация находилась на юге нашей области, потому что там дольше всего продолжалась оккупация. Здесь прошли не только немецкие части, но и были переброшены с Кавказа танковые части Гота, там присутствовали итальянцы, румыны. Они, как правило, еще грабили гражданское население и соответственно обрекали их тоже на голодную смерть.





Алик Х. — командир отделения в разведроте в зоне проведения СВО. Попал на фронт по частичной мобилизации из города Новоаннинского Волгоградской области. Теперь уже военный, Алик говорит, что на фронте встретил своих братьев по вере — езидов. Он также отмечает параллели с событиями времен Великой Отечественной, рассказывая о том, с кем ему пришлось столкнуться на передовой. По словам военнослужащего, против русского мира, как и когда-то против СССР выступают иностранцы, среди которых можно услышать, в том числе и немецкую речь. На вопрос журналиста «Высоты», что будет дальше, чего стоит ждать всем нам, коротко и уверенно отвечает: «Только победу».

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / музей-заповедник «Сталинградская битва»

* ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

