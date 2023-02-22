ГД приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Депутаты Государственной думы 22 февраля на пленарном заседании приняли закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Напомним, что накануне такое решение озвучил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию

– Данным законом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении Договора будет принимать Президент РФ, – уточняют в ГД РФ. – Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

– Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия, — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Добавим, что за закон депутаты ГД проголосовали единогласно.