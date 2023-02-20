В Волгограде "Динамо-Синара" с разницей в 5 мячей уступила тольяттинской "Ладе"









В матче 5-го тура второй части предварительного этапа женской гандбольной суперлиги спортсменки «Динамо-Синара» в родных стенах уступили тольяттинской «Ладе» со счётом 25:30. Как сообщает ИА «Высота 102», хозяйки площадки вырвались вперёд уже в самом начале матча, реализовав семиметровый штрафной бросок. Его успешно реализовала Виктория Турусина. Гости быстро отыгрались, но сразу после этого Софья Васильева с левого фланга переиграла голкипера соперника, а Турусина снова забила пенальти. Сине-голубые повели - 3:1.







Тем не менее, "Лада" догнала оппоненток. Соперницы волгоградок реализовали штрафной бросок. Но после пропущенного мяча хозяйки к радости местной публики организовали быстрый проход и Варвара Сёмина вывела сине-голубых вперёд в этой тяжелой игре. К 10-й минуте тольяттинская команда совершила рывок в три заброшенных мяча подряд и этот провал в трёхминутном игровом отрезке вынудил главного тренера «Динамо» Олега Кулешова взять тайм-аут, чтобы взбодрить своих игроков. До конца тайма наставник волгоградского клуба взял ещё один перерыв, но это не принесло существенных результатов до окончания первой половины игры. Волгоградки продолжали терять мяч в простых ситуациях и слишком много позволяли реализовывать свои моменты гандболисткам «Лады». Первый тайм завершился со счётом 16:12 в пользу гостей.









Начало второй половины встречи также осталось за тольяттинским коллективом. За три игровых минуты гости трижды поразили ворота сине-голубых. И только при счёте 12:19 Анастасия Старшова, сместившись с правого фланга, переиграла голкипера оппоненток и забросила 13-й гол своей команды и первый после перерыва







Вскоре после этого Арина Безбабных заработала для своего коллектива право на пенальти, но Виктория Турусина не переиграла вратаря и не позволила своей команде сократить отставание в счёте. При этом следующий пенальти исполняла уже Екатерина Долматова и она была точна. Ещё один гол волгоградки забили в результате комбинации. Сёмина отдала передачу в центр на Олесю Горячеву и та записала в копилку «Динамо» 17-й мяч в этой встрече.







А тольяттинский клуб к исходу трети тайма набрал уже 21 балл. На 42-й минуте Безбабных опять заработала на себе нарушение правил, в результате которого был назначен штрафной бросок. В очередной раз его успешно реализовала Долматова. В следующей быстрой атаке «Динамо» она снова отличилась и сократила разрыв в счёте до двух мячей. Когда результат на табло показывал 21:19 в пользу «Лады», тренерский штаб гостей взял тайм-аут.













После него соперники взбодрились и опять ушли в отрыв от волгоградского клуба. А у хозяек продолжила солировать Долматова. Сначала она реализовала пенальти, потом эффектно ассистировала на Софью Васильеву, которая с края площадки сместилась и забила гол. А следующий мяч у волгоградских спортсменок снова забросила Долматова.







За пять минут до финальной сирены счёт был 28:23 в пользу «Лады». Сил на финальный рывок у сине-голубых площадки уже не хватило. Лишь Варвара Сёмина забила два заключительных мяча у «Динамо» в этой встрече. А в самом конце гандоблистка тольятинского клуба реализовала пенальти и установила окончательный счёт в матче.











30:25 - третья победа «Лады» в очных противостояниях со своими сегодняшними противницами по ходу этого сезона. В составе хозяек лучшим игроком поединка была признана голкипер Марина Дувакина. В этот вечер она совершила 14 спасения и помогла хозяйкам на равных противостоять более укомплектованной тольяттинской команде.







Следующий матч «Динамо» проведёт в Волгограде 9 марта. В гости приедет «Ростов-Дон».





Иван Тюгаев

