Здравоохранение 20.02.2023 09:40
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20.02.2023 09:40
Страх перед посещением кабинета стоматолога для многих пациентов давно остался в прошлом. Современные волгоградцы, живущие в режиме цейтнот, выбирая клиники, руководствуются другими критериями: главное – чтобы услуги были качественными, предоставлялись комплексно (что называется, по принципу одного окна), а их стоимость не сильно била по семейному бюджету. Многие выбирают стоматологии, в которых могут наблюдаться как взрослые, так и дети. В Волгограде всем этим требованиям отвечает стоматология «Эталон».
— Наша клиника оказывает все виды стоматологических услуг с использованием нового первоклассного оборудования и лучших материалов, — рассказывают в стоматологии «Эталон». — При этом наши специалисты принимают и взрослых, и детей. К каждому пациенту применяется персональный подход.
Еще один важный критерий, на котором акцентируют внимание волгоградцы, выбирая стоматологию, – опыт работы на рынке. «Эталон» можно по праву назвать одной из старейших и проверенных клиник – первых пациентов здесь приняли в 2004 году. На протяжении уже 18(!) лет специалисты этой стоматологии помогают пациентам избавиться от боли и неприятных ощущений, вызванных заболеваниями зубов и полости рта.
— У нас работают только дипломированные врачи с многолетним стажем. Наличие собственной зуботехнической лаборатории, оснащенной по последнему слову техники, позволяет в максимально сжатые сроки изготавливать зубные импланты любого уровня сложности, — говорят в «Эталоне». — Мы оказываем полный спектр услуг в области диагностики, терапии, пародонтологии, имплантации, протезирования, профессиональной гигиены и исправления прикуса. Качество лечения на каждом этапе контролируется с помощью визиографа, а инструменты и вспомогательные средства проходят тщательную стерилизацию.
Как известно, человеческий зуб не имеет способности к самовосстановлению. Потеря даже его небольшой части становится невосполнимой без помощи врачей. Качество используемых стоматологом материалов, оборудование известных и проверенных производителей — на самом деле важна каждая деталь.
К слову еще об одном важном критерии при выборе стоматологии. Для многих волгоградцев большое значение имеет удобное расположение клиник. «Эталон» находится в Центральном районе Волгограда на улице Рокоссовского. А это значит, что добраться сюда можно из любого района и на любом виде транспорта. Адрес клиники: ул. Рокоссовского, 52а (остановка общественного транспорта «Красные казармы»).
И еще: стоматология «Эталон» готова приятно удивить ценами на услуги без потери в качестве. До 31 марта 2023 года здесь действует скидка 40% на профессиональную чистку зубов. Также специалисты оказывают бесплатную первичную консультацию. Для этого достаточно записаться по телефонам: 8 (8442) 39-61-11 или 8-937-736-61-11.
Считается, что самым запоминающимся впечатлением о человеке, является его улыбка. С клиникой «Эталон» она станет безупречной. И это не пустые слова.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Реклама. ООО «Стоматологическая поликлиника «Эталон»
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