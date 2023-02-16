Экономика

Аналитики фиксируют рост интереса к «вторичке»

Экономика 16.02.2023 14:23
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16.02.2023 14:23


Аналитики Домклик зафиксировали значительный рост интереса россиян к покупке вторичной недвижимости. Об этом говорит январская статистика добавлений объектов недвижимости в рубрику «Избранное», где можно сохранить понравившиеся квартиры. По сравнению с декабрём прошлого года число пользователей этого раздела выросло на 41%, а если сравнивать с январём прошлого года — то на 72%. 
В раздел «Избранное» можно добавить как вторичное жильё, так и квартиры в новостройках, однако доля новостроек в «Избранном» не превышает 1%. 

Евгений Волобуев, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«В январе интерес к разделу «Избранное» резко вырос. Интересно, что при этом количество звонков по объявлениям выросло не столь значительно. То есть пользователи активно интересуются недвижимостью, добавляют объекты в "Избранное", но пока не готовы звонить, чтобы договариваться о просмотрах. Также мы видим большой спрос на ипотеку по "вторичке": количество новых заявок в январе на 12% выше, чем в декабре. Это говорит о том, что на рынке вторичной недвижимости формируется отложенный спрос».

В среднем те, кто ищет вторичную недвижимость, добавляют в раздел «Избранное» 4 объявления. Интересно, что чем крупнее город, тем меньше объектов пользователи включают в раздел. Так, в Москве и Санкт-Петербурге пользователи добавляют в раздел «Избранное» в среднем 3 объявления. 


 

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