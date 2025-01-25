Мошенники стали красть данные и деньги через сервис BlaBlaCar





Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме через фишинговые ссылки в приложении BlaBlaCar. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, предлагая поездки, злоумышленники крадут денежные средства и личные данные пользователей.

Чаще всего предложения приходят от привлекательных девушек-водителей. После согласования поездки они отправляют ссылку на поддельный сайт и просят зарегистрироваться для бронирования. После ввода личных данных у пользователей списываются денежные средства, а переписка сразу же удаляется.

В полиции просят граждан не переходить по внешним ссылкам, а также осуществлять оплату только в официальном приложении сервиса. Также обращайте внимание на адрес сайта - он должен заканчиваться на .ru без дополнительных символов.