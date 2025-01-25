Общество

Мошенники стали красть данные и деньги через сервис BlaBlaCar

Общество 25.01.2025 17:00
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25.01.2025 17:00


Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме через фишинговые ссылки в приложении BlaBlaCar. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области,  предлагая поездки, злоумышленники крадут денежные средства и личные данные пользователей. 

Чаще всего предложения приходят от привлекательных девушек-водителей. После согласования поездки они отправляют ссылку на поддельный сайт и просят зарегистрироваться для бронирования. После ввода личных данных у пользователей списываются денежные средства, а переписка сразу же удаляется. 

В полиции просят граждан не переходить по внешним ссылкам, а также осуществлять оплату только в официальном приложении сервиса. Также обращайте внимание на адрес сайта -  он должен заканчиваться на .ru без дополнительных символов.

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