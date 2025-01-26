- Приехали рабочие, все сделали, спасибо им, диспетчеру городской администрации и Роману Станиславовичу за помощь в экстремальной ситуации! Отопление тоже дали. Нет только света в двух квартирах, все же мокрое. В понедельник составят акт о затоплении, будут решать, что делать дальше,
Вечером 25 января после вмешательства администрации Волгограда в аварийном доме на улице Воронкова, 29 после потопа заменили рванувший участок теплопровода. Как рассказали ИА «Высота 102», это удалось сделать благодаря помощи руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Романа Козлова, до которого накануне дозвонились отчаявшиеся жильцы.
- отчитались жильцы.
Напомним,
как сообщало V102.RU, 25 января в аварийной двухэтажке третий раз за последний год рванули трубы, кипяток залил находившиеся под ними квартиры. При этом в настоящее время управляющей компании у дома нет, а с бывшей УК «Развитие дом строй» люди судятся до сих пор за причиненный предпоследним затоплением ущерб. Однако в администрации жителей заверили, что данная УК продолжает нести ответственность за содержание дома до выбора новой.
Фото читателей V102.RU