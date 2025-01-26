Общество

После вмешательства мэрии в аварийном доме Волгограда устранили потоп

Общество 26.01.2025 06:32
0
26.01.2025 06:32


Вечером 25 января после вмешательства администрации Волгограда в аварийном доме на улице Воронкова, 29 после потопа заменили рванувший участок теплопровода. Как рассказали ИА «Высота 102», это удалось сделать благодаря помощи руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Романа Козлова, до которого накануне дозвонились отчаявшиеся жильцы.
- Приехали рабочие, все сделали, спасибо  им, диспетчеру городской администрации и Роману Станиславовичу за помощь в экстремальной ситуации! Отопление тоже дали. Нет только света в двух квартирах, все же мокрое. В понедельник составят акт о затоплении, будут решать, что делать дальше, - отчитались жильцы.
Напомним, как сообщало V102.RU, 25 января в аварийной двухэтажке третий раз за последний год рванули трубы,  кипяток залил находившиеся под ними квартиры. При этом в настоящее время управляющей компании у дома нет, а с бывшей УК «Развитие дом строй» люди судятся до сих пор за причиненный предпоследним затоплением ущерб. Однако в администрации жителей заверили, что данная УК продолжает нести ответственность за содержание дома до выбора новой.
Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.01.2025 20:25
Общество 25.01.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 18:00
Общество 25.01.2025 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.01.2025 17:00
Общество 25.01.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 14:06
Общество 25.01.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 14:03
Общество 25.01.2025 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 13:50
Общество 25.01.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 12:40
Общество 25.01.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 12:14
Общество 25.01.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 10:25
Общество 25.01.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 10:21
Общество 25.01.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 08:34
Общество 25.01.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2025 07:51
Общество 25.01.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 21:47
Общество 24.01.2025 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 21:19
Общество 24.01.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 20:40
Общество 24.01.2025 20:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:32
После вмешательства мэрии в аварийном доме Волгограда устранили потопСмотреть фотографии
22:23
Полузащитник Сергей Макаров вернулся в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
21:27
«Мать в тюрьме, отец неизвестен»: на пожаре в Волгограде погибли приёмные девочки-близнецыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:50
«Продолжаем выживать»: аварийный дом в Волгограде затопило кипятком третий раз за годСмотреть фотографииCмотреть видео
20:25
Волгоградцев шокировали квитанции с новыми взносами на капремонтСмотреть фотографии
19:55
Прокуратура назвала возможную причину пожара в доме, где погибли двое детей и пенсионеркаСмотреть фотографии
19:35
Гандболистки «Динамо-Синары» завершили первую часть Суперлиги победой над «Университетом»Смотреть фотографии
19:07
Появилось видео момента столкновения скорой помощи с Hyundai в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Стрелявшие возле «Магнита» волгоградцы извинились на видео перед горожанамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Память легендарного чекиста Григория Сыроежкина почтили под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:53
Уголовное дело по факту гибели на пожаре трех человек возбуждено в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:32
Еще один пострадавший на пожаре в Волгограде ребенок умер в скоройСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде на пожаре погибла женщина и 3-летний ребенокСмотреть фотографии
17:00
Мошенники стали красть данные и деньги через сервис BlaBlaCarСмотреть фотографии
16:32
В России планируют тестировать будущих родителей на генетические рискиСмотреть фотографии
16:00
На поставщика нейролептика в волгоградские ПНИ возбудили делоСмотреть фотографии
15:21
В СК уточнили обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:52
Путин поручил проработать увеличение выплат по маткапиталуСмотреть фотографии
14:06
«Не проходит даже после отдыха»: волгоградский врач - о причинах хронической усталости и «дне сурка»Смотреть фотографии
14:03
В Волгограде откроют ТЮЗ к новому театральному сезонуСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде вступил в силу закон о борьбе с фиктивными браками иностранцевСмотреть фотографии
13:33
Безработный волгоградец купил через «даркнет» паспорт москвича и оформил кредиткуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Ударившая своего тренера волгоградка Виктория Дудакова исключена из UFCСмотреть фотографии
12:40
Бочаров проверил ход подготовки к капремонту «Серебряковки»Смотреть фотографии
12:14
В Волгограде простятся с заслуженным изобретателем Олегом ХарькинымСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде скорая помощь столкнулась на перекрестке с HyundaiСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
На юге Волгограда в частном доме при пожаре погибли инвалид и пенсионерСмотреть фотографии
10:54
В России добровольцам упростили выдачу удостоверения ветерана боевых действийСмотреть фотографии
10:25
«Выше, чем в Волгограде»: в Котово с 1 февраля цены в маршрутках поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде кавказцы устроили ночные танцы со стрельбойСмотреть фотографииCмотреть видео
 