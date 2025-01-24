Попавший под санкции США абразивный завод сократит 14% сотрудников

Экономика 24.01.2025 17:06
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24.01.2025 17:06
На ОАО «Волжский абразивный завод» объявили о предстоящем сокращении численности сотрудников. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтруде, до 15 мая с предприятия будут уволены не более 14% работников. Руководство предприятия уведомило о готовящихся переменах соответствующие ведомства в установленные законом сроки.
При этом среднесписочная численность работников предприятия составляет на сегодняшний момент 1700 человек.
В комитете труда и занятости Волгоградской области подчеркнули, что попавшим под сокращение сотрудникам завода помогут с трудоустройством.
- Руководством территориального центра занятости населения Волжского будет разработан план мероприятий для проработки вопроса дальнейшего трудоустройства каждого работника. На сегодняшний день ряд предприятий города уже заявили о готовности принять новых работников. Отметим, что банк вакансий в настоящее время содержит достаточное количество профессий различного профиля. Кроме того, бывший работники ОАО «Волжский абразивный завод» могут быть направлены службой занятости на переобучение за счет средств областного бюджета для дальнейшего трудоустройства, - говорится в комментарии ведомства.
Справка. ОАО «ВАЗ» производит материалы, используемые в абразивной, огнеупорной и металлургической областях. В 2007 году предприятие стало частью компании Карборундум Юниверсал Лимитед (Индия). Основным направлением деятельности этой компании является производство абразивного инструмента, формованных и неформованных огнеупоров и промышленной керамики.
20 января 2025 года состоялся совет директоров эмитента, где рассматривались итоги работы предприятия за четвертый квартал 2024 года и утверждалась финансовая отчетность, а также оценивались валютные риски.
Напомним, в январе этого года завод попал санкционный список Минфина США. ОАО
Фото сайта Волжского абразивного завода
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