Происшествия

В больнице Волгограда после пожара умер третий ребёнок из приёмной семьи

Происшествия 26.01.2025 09:52
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26.01.2025 09:52


В Волгограде количество жертв пожара в девятиэтажке на ул. Героев Тулы возросло до четырёх. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, 26 января в 8:00 в больнице скончался пятилетний мальчик.

Страшное возгорание, унёсшее жизни троих приёмных детей и их приёмной бабушки, произошёл 25 января. Во время ЧП родителей малышей не было на месте. За детьми приглядывала лишь 79-летняя женщина.

Примечательно, что, кроме троих приёмных, мать воспитывает ещё и родную 13-летнюю дочь, которой также в момент трагедии не было дома.

Отметим, по информации прокуратуры, причиной возгорания могла стать детская шалость. Пламя начало распространяться с верхнего яруса детской кроватки.

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