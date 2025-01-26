Происшествия

В Суровикино скончался водитель иномарки, протаранившей ГАЗ

Происшествия 26.01.2025 11:30
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26.01.2025 11:30


26 января в Суровикино Волгоградской области произошло ДТП с участием иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», поздней ночью легковой автомобиль врезался в припаркованный на обочине ГАЗ.

- В 02:15 водитель, не имея права управления, находясь за рулём Kia Rio напротив дома № 15 по ул. Ленина, не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину ГАЗ, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии водитель иномарки получил серьёзные травмы. Прибывшими на место медиками он был госпитализирован в одну из местных больниц, однако, несмотря на все усилия специалистов, мужчина скончался. По факту ДТП правоохранительными органами производится проверка.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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