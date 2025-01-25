



Зимой нередко возникает ощущение, что у организма «сели батарейки». Привычные дела и домашние хлопоты превращаются в тяжелый труд, а работа – в бесконечный круговорот. Что делать при непроходящей слабости? О каких заболеваниях может сигнализировать желание скрыться от мира под толщей одеяла? Об этом корреспонденты ИА «Высота102» спросили у доктора медицинских наук Михаила Стаценко.

Скажем сразу – причин хронической слабости, от которой не спасают ни отсыпные выходные, ни даже отпуск, не сосчитать на пальцах одной руки. Всего за одним симптомом могут скрываться десятки заболеваний – от депрессии до нарушения работы почек.

- Давайте разберемся, чем обычная усталость отличается от усталости патологической, то есть от астении. Скажем, вы поработали на даче, нарубили дров, вскопали пару грядок летом или убрали снег зимой, ощутили сильную слабость. Отдохнули пару дней, и снова готовы хвататься за лопату. Это совершенно нормальная усталость. Или, к примеру, вы весь день просидели за конспектами или за составлением годового отчета. Естественно, в этом случае вы будете ощущать себя не лучшим образом, - объясняет заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ. - Астения же развивается без очевидно серьезной нагрузки и не проходит даже после отдыха. Вроде бы поспали, и не делаете ничего масштабного, а организм сигнализирует: Я устал. Часто астении сопутствуют резкие смены настроения, неусидчивость, снижение выносливости, раздражительность, головная боль, нарушение памяти. Это патологическое состояние может проявляться и отсутствием уверенности в себе, потерей мотивации, сексуальными расстройствами – например, снижением либидо.

Волгоградцам, которое каждое утро буквально стягивают себя с кровати и не чувствуют сил даже на простые дела, советуют в первую очередь обратиться к терапевту. После сдачи анализов врач, как регулировщик, укажет нужное направление, отправив пациента к специалисту по его профилю.

- Чаще всего астенический синдром проявляется после перенесенных инфекционных заболеваний, - комментирует Михаил Стаценко. – Человек переболел коронавирусом, пневмонией или тяжелой формой ОРВИ. Конечно же, после этого он будет ощущать слабость. Если продолжать разговор про инфекционные заболевания, то причиной астении может быть хронический вирусный гепатит В и С. Стоит его пролечить ( а сейчас это возможно), и пациент меняется даже внешне.

Если желание занять горизонтальное положение довлеет над любыми другими, пациентам рекомендуют проверить уровень гемоглобина в крови. Ведь часто за сильной слабостью стоит именно анемия.

- При недостатке гемоглобина человек также будет жаловаться на слабость, тахикардию, низкое давление, - рассуждает доктор медицинских наук. – Анемия, к слову, может быть связана не только с неправильным питанием и изнуряющими диетами, но и с хронической потерей железа. У женщин ее вызывает меноррагия – обильные менструации, которые длятся не 4-5 дней, а больше недели. У мужчин же частой причиной становится геморрой. Ко мне, например, обращался дальнобойщик, который в одну только сторону ехал по две недели. Из-за сидячего образа жизни он постоянно кровоточил и, конечно же, испытывал слабость.

Не исключено, что после приема у терапевта горожанам предстоит встреча с эндокринологом. Нарушения работы щитовидной железы или сахарный диабет также на раз лишают человека жизненной энергии.

- Речь может идти о гипотириозе, когда щитовидная железа не вырабатывает нужного количества гормонов. При этом диагнозе пациенту назначают гормоны: проходит неделька-другая, и у него начинают блестеть глаза. Желание жить полноценной жизнью, к счастью, возвращается.

Еще одной вероятной причиной изматывающего «дня сурка» известный врач называет банальную нехватку витаминов зимой. Скудный рацион без овощей и фруктов или жесткая диета рискует больно ударить по организму.

- Зимой у нас не так много фруктов и овощей. Люди в большей степени потребляют колбасу, сосиску, хлеб. В итоге дефицит витаминов и микроэлементов вызывает астению. Но справиться с ней в этом случае достаточно просто. Важно наладить питание и назначить пациенту комплекс витаминов. После этого все достаточно быстро встает на свои места.



Виктория Чумакова