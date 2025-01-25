В СК уточнили обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре на юге Волгограда





Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту пожара в частном доме по улице Хвастанцева в Красноармейском районе, в котором погибли двое мужчин.

Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СК России по Волгоградской Наталия Рудник, в момент пожара в доме также находилась пожилая женщина, которой удалось выбежать на улицу.

- Пожар в частном домовладении произошел ночью. Потушить возгорание удалось лишь к утру. В доме жили 88-летний отец, мать и их 55-летний сын. Мать успела выбежать на улицу. Отец и сын погибли, - рассказала информагентству Наталия Рудник.