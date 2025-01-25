Спорт

Полузащитник Сергей Макаров вернулся в волгоградский «Ротор»

Спорт 25.01.2025 22:23
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25.01.2025 22:23


Опорный полузащитник Сергей Макаров сегодня, 25 января, перешел в «Ротор». 28-летний футболист вернулся в волгоградский клуб, за который он ранее выступал, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

Макаров является воспитанником московского «Локомотива». В сезоне 19/20 Сергей впервые оказался в «Роторе», с которым вышел в Российскую премьер-лигу. В элитном дивизионе полузащитник провел в составе волгоградской команды 26 игр и сделал две результативные передачи. В общей сложности на счету Макарова 67 встреч за сине-голубых в период с 2020 по 2022 годы. 

Затем Макаров перешел в тольяттинский «Акрон», выступающий тогда в Первой лиге. В прошлом сезоне Сергей помог «Акрону» впервые в истории выйти в РПЛ. С лета 2024 года Макаров выступал за владикавказскую «Аланию», которую футболист покинул в зимнее межсезонье. Также Макаров является победителем юношеского чемпионата Европы 2013 года в составе сборной России.

Сергей Макаров в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от возвращения в «Ротор» и рассказал о задачах в волгоградской команде.

- Очень рад вернуться в клуб, в котором я провел два с половиной года. Эмоции только положительные. Жду с нетерпением момента начала тренировок с командой. Хочу поскорее приступить к работе. У меня цель вместе с коллективом - добиться поставленных задач и порадовать город и наших болельщиков, - заявил Макаров.

Фото: СК Ротор /vk.com  

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