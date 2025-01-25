Происшествия

Появилось видео момента столкновения скорой помощи с Hyundai в Волгограде

Происшествия 25.01.2025 19:07
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25.01.2025 19:07


Момент столкновения скорой помощи с Hyundai в Советском районе Волгограда запечатлели камеры дорожного видеонаблюдения, передает V102.RU.



На записи видно, как водитель иномарки при пересечении перекрестка врезается в карету скорой помощи. В результате аварии на данном участке дороги образовался затор. Отметим, что при пересечении перекрестка даже при работе спецсигналов водитель скорой, согласно ПДД, должен был убедиться в безопасности маневра. 

Как уточнили в облздраве, в момент столкновения автомобиль скорой доставлял пациента в одно из медицинских учреждений. К счастью, ни пациент, ни сотрудники не пострадали. 

- На место аварии была вызвана другая бригада, которая благополучно эвакуировала пациента до медицинского учреждения, - добавили в Облздраве. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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