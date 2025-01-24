Экономика

Колбасное изобилие притормозило инфляцию в Волгоградской области до 8,72%

Экономика 24.01.2025 08:01
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24.01.2025 08:01


Годовая инфляция в Волгоградской области в декабре замедлилась до 8,72% с 8,99%, которая отмечалась месяцем ранее. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Банка РФ, на эту тенденцию повлияло расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.
Так, снижение годового темпа прироста цен отмечено в сфере продовольствия  - 10,90% после 11,29% в ноябре. На региональных предприятиях стали больше производить колбасных изделий, благодаря чему те же сосиски и вареная колбаса дорожали не так быстро, отметили аналитики.
На ситуацию в продовольственной отрасли благоприятно повлияло и отсутствие вспышек заболеваний птиц в декабре 2024 года на предприятиях регионов-поставщиков этой продукции, что не могло не отразиться на ценах и дефиците яиц. К тому же производители увеличили внутреннее производство яиц по сравнению с 2023 годом. Итог - цены на яйца в годовом сопоставлении снизились больше, чем в ноябре.
Снижение инфляции наблюдается и в отрасли производства непродовольственных товаров – в декабре она была на уровне 5,29%  вместо  5,79% в ноябре.
Аналитики отметили расширение предложения одежды, обуви, мебели, парфюмерии и косметики. Поэтому цены на эти товары в годовом выражении росли медленнее, чем в ноябре. Увеличение выпуска моющих и чистящих средств также привело к снижению цен на них .
Если в декабре 2023 года производители и поставщики лекарств активно переносили в цены возросшие издержки, то в конце  2024 года увеличение объемов отечественного производства оказало сдерживающее влияние на цены. Поэтому медикаменты в декабре дорожали не так активно.
Единственная сфера, где наблюдался рост инфляции, это сектор услуг. Годовой темп прироста цен здесь составил в декабре до 10,22% после 9,96% в ноябре. На эти процессы повлияло увеличение тарифа на вывоз мусора. Свою лепту внесли и управляющие компании, поднявшие тарифы на содержание и ремонт жилья из-за необходимости повысить зарплату сотрудникам.
Рост затрат в связи с подорожанием расходных материалов и аренды помещений, а также повышением оплаты труда персонала привели  к увеличению цен в салонах красоты. Поэтому посещение парикмахерских стало обходиться волгоградцам дороже.



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