



Годовая инфляция в Волгоградской области в декабре замедлилась до 8,72% с 8,99%, которая отмечалась месяцем ранее. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Банка РФ, на эту тенденцию повлияло расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров. Годовая инфляция в Волгоградской области в декабре замедлилась до 8,72% с 8,99%, которая отмечалась месяцем ранее. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Банка РФ, на эту тенденцию повлияло расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.

Так, снижение годового темпа прироста цен отмечено в сфере- 10,90% после 11,29% в ноябре. На региональных предприятиях стали больше производить колбасных изделий, благодаря чему те же сосиски и вареная колбаса дорожали не так быстро, отметили аналитики.На ситуацию в продовольственной отрасли благоприятно повлияло и отсутствие вспышек заболеваний птиц в декабре 2024 года на предприятиях регионов-поставщиков этой продукции, что не могло не отразиться на ценах и дефиците яиц. К тому же производители увеличили внутреннее производство яиц по сравнению с 2023 годом. Итог - цены на яйца в годовом сопоставлении снизились больше, чем в ноябре.Снижение инфляции наблюдается и в отрасли производстватоваров – в декабре она была на уровне 5,29% вместо 5,79% в ноябре.Аналитики отметили расширение предложения одежды, обуви, мебели, парфюмерии и косметики. Поэтому цены на эти товары в годовом выражении росли медленнее, чем в ноябре. Увеличение выпуска моющих и чистящих средств также привело к снижению цен на них .Если в декабре 2023 года производители и поставщики лекарств активно переносили в цены возросшие издержки, то в конце 2024 года увеличение объемов отечественного производства оказало сдерживающее влияние на цены. Поэтому медикаменты в декабре дорожали не так активно.Единственная сфера, где наблюдался рост инфляции, этоГодовой темп прироста цен здесь составил в декабре до 10,22% после 9,96% в ноябре. На эти процессы повлияло увеличение тарифа на вывоз мусора. Свою лепту внесли и управляющие компании, поднявшие тарифы на содержание и ремонт жилья из-за необходимости повысить зарплату сотрудникам.Рост затрат в связи с подорожанием расходных материалов и аренды помещений, а также повышением оплаты труда персонала привели к увеличению цен в салонах красоты. Поэтому посещение парикмахерских стало обходиться волгоградцам дороже.