В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с тумана и гололёда





Гидрометцентр уточнил прогноз погоды на ближайшие двое суток. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области специалистами объявлен жёлтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий на фоне приближающейся оттепели.

В ночь с понедельника на вторник метеорологи обещают туман. В отдельных районах видимость может снизиться до 300-500 метров. Пелена начнёт накрывать регион с 20:00 27 января. Продлится же непогода вплоть до 10:00 следующего дня.

Одновременно, из-за ночных заморозков, специалисты также прогнозируют образование опасных гололёдных явлений.

Отметим, по прогнозу ЦГМС, в ближайшие дни дневная температура вновь поднимется до -1…+4 °C. Ночью же ожидаются заморозки -1…-6 °C. В отдельных районах региона при прояснении возможно кратковременное понижение температуры до -10 °C.