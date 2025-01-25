Волгоградцев шокировали квитанции с новыми взносами на капремонт





Волгоградцы шокированы цифрами после получения платежной квитанции за капремонт с учетом новых тарифов. Как сообщили V102.RU жители города, сумма после повышения выросла на 25%.

Как ранее сообщалось информагентством, в региональной администрации поясняли, что утверждение тарифа сразу на три предстоящих года позволит улучшить качество планирования расходов фонда капитального ремонта. Кроме того, власти неоднократно подчёркивали, что даже с учётом предстоящих повышений тариф останется ниже, чем в некоторых других соседних регионах.

Однако, такое изменение не порадовало жителей региона. Многие не понимают, в связи с чем связано такое значительное повышение стоимости взноса.

- Мне пришла новая квитанция за капремонт. Я в шоке. Было 565,48 рублей, стало 707,17 рублей. Рост по оплате на 25%. Откуда такая индексация? Инфляция вроде кратно меньше, - пожаловалась одна из местных жительниц.

Напомним, теперь минимальная плата за капремонт составит 10,93 рублей за квадратный метр общей жилплощади. С 2026 года, взнос увеличится до 13,66 рублей, а с 2027 года – до 17,07.