Спорт

«Молодежь проявила себя»: «Ротор» в Турции разошелся миром с «Ленинградцем»

Спорт 26.01.2025 07:26
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26.01.2025 07:26


Волгоградский «Ротор» накануне, 25 января, в Турции сыграл вничью с «Ленинградцем» со счетом 0:0 в первом товарищеском матче на заграничных сборах, сообщает V102.RU.

Напомним, 18 января в Волгограде основной состав «Ротора» в спарринге обыграл вторую команду сине-голубых со счетом 2:0. 21 января «Ротор» прилетел в Турцию, где и провел контрольный поединок. Главный тренер Денис Бояринцев решил задействовать с первых минут практически боевой состав. В частности, место в воротах занял основной голкипер Никита Чагров, в центре защиты вышел капитан Алексей Шумских, а в атаке действовали Илья Сафронов, Михаил Мальцев и Владислав Морозов. Отметим, наставником «Ленинградца» является известный в прошлом футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Вадим Евсеев, а помогает ему легенда «Ротора» 90-х годов Александр Шмарко.

Обе команды находятся на начальном этапе подготовки к предстоящему сезону, поэтому темп игры был не на самом высоком уровне. «Ленинградец» владел небольшим территориальным преимуществом, но переиграть Никиту Чагрова темно-синим не удалось. Да и сами волгоградцы не преуспели в атакующих действиях. В итоге первый тайм завершился закономерным ничейным исходом.

В перерыве Бояринцев сменил весь состав. Вместо Чагрова в воротах появился Вадим Аверкиев, а также вышел на поле новобранец сине-голубых Иван Сутугин, перешедший на этой неделе на правах аренды из «Пари НН». На 70-й минуте Тимур Касимов нанес опасный удар с угла штрафной, однако голкипер соперника оказался на месте. Вскоре тот же Касимов с подачи Игоря Соколова со стандарта атаковал, но мяч после удара пролетел рядом со штангой. До конца спарринга команды не смогли поразить ворота друг друга. Таким образом, «Ротор» с соперником из Ленинградской области разошлись миром - 0:0.

Денис Бояринцев подвел краткие итоги контрольной встречи в интервью клубной пресс-службе.

- О каких-то глобальных задачах на этот товарищеский матч говорить рановато. Все-таки первая игра на натуральном поле. В Волгограде тренировались на искусственном газоне. Здесь из-за непогоды пришлось переносить тренировку на пляж. Ребята получили хорошую нагрузку. Многое не получалось, был большой процент брака. Для сегодняшнего состояния - это нормально. Рад, что молодые ребята, вышедшие во втором тайме, против матерых ребят из «Ленинградца» хорошо себя проявили. Молодежь нормально сыграла. Не стоит обращать внимание на данный результат. Подготовительный период только начался у нас, сбор разгоняется. Уверен, с каждой игрой будем прибавлять, - отметил наставник сине-голубых.

В следующем товарищеском матче «Ротор» сыграет с ярославским «Шинником» 29 января.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: V102.RU (архив) 


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