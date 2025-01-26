



В Тракторозаводском районе Волгограда оказалась сорвана реконструкция терапевтического отделения клинической больницы №4 стоимостью 230 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», готовность объекта составляет всего 31%. Подрядчик ООО «Дорстрой» затянул сроки производства работ, из-за чего руководство медицинского учреждения вынуждено было разорвать контракт и выставить неустойку в 33,4 млн рублей.

Договор с исполнителем был заключён в мае 2023 года. По его условиям строители должны были к ноябрю 2023 года заменить кровлю, к декабрю завершить обновление внутренних инженерных сетей, вентиляции, а также установить системы кондиционирования, выполнить внутренние отделочные работы в правом корпусе. В 2024 году подрядчику предстояло привести в порядок подвал, обустроить водопровод для полива прилегающих к учреждению зелёных зон. Одновременно должны были стартовать работы и в левом крыле, а также обновление фасада.

Торжественное открытие терапевтического отделения было запланировано на декабрь 2024 года.





Однако, согласно информации, размещённой на Госзакупках, компания «Дорстрой» не смогла выполнить даже работы, запланированные на 2023 год. Из выделенного властями первого денежного транша в 100 млн рублей, организация с горем пополам освоила лишь 72,8 млн рублей.

- В целях увеличения темпов выполнения подрядной организацией ремонтных работ руководством медицинской организации еженедельно проводились рабочие совещания с ответственными представителями подрядной организации с протоколированием хода и итогов совещания, фиксировались первоочередные задачи и предполагаемые сроки окончания работ, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Однако, как выяснилось, даже увещеваниями и строгим контролем ситуацию переломить не удалось.

- Отсутствие необходимой численности квалифицированных рабочих у подрядной организации и низкий темп выполнения работ привели к отставанию от графика производства, которое не было устранено. Ремонтные работы не завершены. Руководством медицинской организации за ненадлежащее выполнение обязательств по контракту принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, - добавили в облкомздраве.

В результате «неторопливости» строителей, учреждение подошло к зимнему сезону 2024 года в состоянии незавершённого ремонта. Руководству больницы пришлось повторно заключать отдельные соглашения на наиболее важные в преддверии холодов работы по установке новых оконных и дверных блоков, а также монтажу системы отопления.

- В настоящее время завершен капитальный ремонт правого крыла здания терапевтического корпуса. Строительная готовность – 31,6%. В декабре 2024 года медицинской организацией подготовлена и согласована конкурсная документация на проведение оставшихся работ по капитальному ремонту здания терапевтического корпуса, - подчеркнули в пресс-службе.

Решением комиссии УФАС по Волгоградской области ООО «Дорстрой» внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Компании предстоит добровольно выплатить в бюджет многомиллионную пеню, в противном случае региональные власти грозятся обратиться в суд.

Напомним, ранее в августе 2023 года неожиданно для строителей в обновляемый корпус нагрянул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Руководитель раскритиковал подход строительной компании к производству работ. В частности, глава региона обратил внимание на недопустимость «маскировки» старых стен гипсокартоном.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области