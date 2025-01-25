Память легендарного чекиста Григория Сыроежкина почтили под Волгоградом





Сегодня, 25 января, в селе Волково Еланского района Волгоградской области по случаю 125-летия со дня рождения вспомнили легендарного чекиста, майора госбезопасности Григория Сыроежкина. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального УФСБ, в памятном мероприятии приняли участие ветераны управления, местные жители и почетные гости из Якутии.

Григорий Сыроежкин родился 25 января 1900 года в селе Волково, ранее именовавшимся Аткарским уездом Саратовской области. Свою службу он начал во Всероссийской чрезвычайной комиссии в 1921 году. На следующий год он стал уполномоченным 6-го отделения КРО ГРУ.





За годы службы Григорий Сыроежкин принимал участие в операциях «Синдикат – 2» и «Трест» по ликвидации антисоветский организаций и бандитских формирований в Чечне, Бурятии, Монголии и Белоруссии. В феврале 1928 года был командирован в Якутию, где благодаря успешной контрразведывательной операции была остановлена попытка мятежа белогвардейцев. Весной этого же года чекисту удалось задержать резидента американской и японской разведки Шмидта.

С 1933 по 1936 годы Григорий Сергеевич исполнял обязанности начальника контрразведывательного отдела НКВД по Ленинградской области. Для выполнения спецзаданий выезжал в Норвегию, Финляндию, Германию, Польшу. В 1936 году был направлен в Испанию, где защищал республику от интервенции фашистов и нацистской Германии и Италии. Участвовал в создании разведки и контрразведки республики, 14 партизанского корпуса, подготовке диверсантов-разведчиков.

За безукоризненное выполнение задач был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, именным оружием (двумя маузерами) от Коллегии ОГПУ, золотыми часами.