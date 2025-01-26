Волгоградцам назвали работу с самым высоким заработком





Аналитики сервиса Авито Работы назвали тройку самых высокооплачиваемых вакансий в Волгоградской области за 2024 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, самой топ-3 возглавили дальнобойщики.

Так, для новых сотрудников работодатели предлагают заработок в размере 152 394 рублей в месяц. Показатели по сравнению с предыдущим годом выросли на 45%.

На втором месте расположились водители такси. В среднем водители могут рассчитывать на 124 314 рублей в месяц, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Тройку лидеров закрыли курьеры. Работодатели заманивают соискателей зарплатой в размере 110 519 рублей в месяц.