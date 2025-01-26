Экс-глава облкомкультуры Станислав Малых возглавил Волгоградский ТЮЗ





В Волгоградской области вновь произошли перестановки в руководстве учреждений культуры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в администрации региона, экс-председатель комитета культуры Станислав Малых возглавил Волгоградский театр юного зрителя.

Ранее Станислав Малых руководил Волгоградским музыкальным театром и Волгоградской филармонией, а с 2019 по 2024 года возглавлял облкомкультуры.

25 января губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход затянувшейся реконструкции основного здания Волгоградского ТЮЗа. Глава региона высказал недовольство темпом работ, а также обратил внимание, что теперь Станиславу Малых предстоит провести работу над ошибками и завершить курируемое им ещё в статусе главы профильного комитета строительство. В свою же очередь главный режиссёр театра Альберт Авходеев, который ранее ещё и руководил театром, теперь сможет полностью сконцентрироваться на творческой составляющей.

Отметим, в настоящее время в официальных источниках руководителем Волгоградского ТЮЗа по-прежнему значится Альберт Авходеев.