Пожар на территории нефтяной скважины под Волгоградом попал на видео





В Котовском районе Волгоградской области сегодня, 16 февраля, произошел пожар на скважине в районе сборного пункта нефти. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативные службы, горела емкость с нефтепродуктами.

Пламя тушили пеной огнеборцы в специальных костюмах.

В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что в Котовском районе горела емкость площадью в 10 квадратных метров с остатками нефтепродуктов.

- Сообщение о возгорании поступило в 10-45 часа, ликвидировали огонь в 10-59 часа сотрудники ПСЧ №43. Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается, - пояснили в ведомстве.

Видео: kotovo101/t.me