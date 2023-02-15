Память воинов-интернационалистов почтили в Волгограде: фоторепортаж





Волгограде 15 февраля в Парке Памяти у монумента «Три солдата с колоколом» прошел памятный митинг по случаю 34-й годовщины вывода Советских войск из Афганистана. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие руководство, сотрудники и ветераны УФСБ России, представители органов власти и ветеранских организаций, военнослужащие роты Почетного караула, воспитанники кадетских классов, родные погибших воинов-интернационалистов.





– Сегодня мы отдаем дань памяти не только афганцам, но и тем солдатам, которые, доказывая верность Отчизне, защищали её интересы, оказывали интернациональную помощь дружественным государствам, воевали в «горячих точках», принимали участие в локальных боевых действиях и миротворческих операциях, – подчеркнул председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. – К сожалению, не все вернулись с полей сражений, и сегодня мы скорбно склоняем головы перед памятью о павших героях. И выражаем огромную благодарность тем воинам-интернационалистам, ветеранам боевых действий, которые своим примером беззаветного служения Родине и по сей день вносят достойный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, в формирование у молодежи чувства ответственности за свою страну, любви к своему народу и преданности Отчизне.









Напомним, что советские войска были введены в Афганистан в декабре 1979 года. За девять лет Советская Армия в ходе военных действий в Афганистане понесла самые большие потери со времен Великой Отечественной войны. Свыше 14 тысяч солдат погибли, шесть тысяч скончались от ран и болезней.









Вывод советских войск из Афганистана начался в 1988 году после подписания Женевских соглашений. 15 февраля 1989 года Афганистан покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск.





















Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»