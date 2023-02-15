Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской области

В Волгоградской области по данным за январь 2023 года на одну вакансию в регионе приходилось всего 4,2 активных резюме, тогда как на протяжении последних четырех месяцев конкуренция была выше – 4,5 резюме на вакансию. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru.

Нормой аналитики считают уровень конкуренции в 5−6 пунктов. Показатель ниже 5−6 резюме на вакансию говорит о дефиците людей, выше — об избытке. Таким образом, делают вывод в компании, сегодня рынок труда Волгоградской области испытывает нехватку кадров.

Проще всего с поиском работы в Волгоградской области специалистам из сфер «Рабочий персонал» и «Банки, инвестиции, лизинг» - здесь на одну вакансию приходится меньше 1 резюме. Кроме того, крайне низкая конкуренция за рабочие места наблюдается в сферах «Медицина, фармацевтика» (1,1), «Строительство, недвижимость» (1,1), «Автомобильный бизнес» (1,2), «Продажи» (1,6), «Инсталляция и сервис» (1,7) и «Транспорт, логистика» (1,8). Эти сферы являются наиболее доступными для соискателей, но при этом – наиболее проблемными для работодателей.

Повышенная конкуренция за рабочие в сфере «Юристы» (7,6 резюме на вакансию), а также среди начинающих специалистов и студентов (6,6).

– Ко многим из тех профессий, которые уже давно находятся в дефиците – прежде всего рабочие и ИТ-специалисты, прибавилось еще несколько, чья востребованность усилится на фоне отсутствия достаточного числа таких специалистов. В первую очередь, к ним относятся вспомогательные производственные функции – специалисты по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технические кадры для запуска новых производственных процессов и линий. Также широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта, – пояснили в компании.

– Рабочие специальности находятся в дефиците уже несколько лет и пока нет никаких предпосылок для его ослабления. В строительном секторе ситуация скорее всего изменится за счет снижения темпов застройки и падения продаж недвижимости, спрос на строительные профессии может также замедлится, хотя сейчас они все еще в дефиците, – комментирует Наталья Данина, главный эксперт компании по рынку труда.