Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в Волгограде

Расследования 14.02.2023 12:19
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14.02.2023 12:19
Ворошиловский районный суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело мошенника, который 17 лет скрывался от следствия.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 59-летний гражданин Абхазии был задержан в 2022 году сотрудниками правоохранительных органов.
По данным следствия, в январе 2006 года он обманул сотрудников банка по поводу отсутствия обременений на автомобиль, под залог которого им был взял кредит. В феврале этого же года при помощи дубликата паспорта транспортного средства он получил кредит под залог этого же автомобиля еще в одной фирме. Деньги фигурант уголовного дела не вернул, причинив ущерб кредитным организациям в сумме 1,5 миллиона рублей.
Мужчине, которого объявили в розыск, долгое время удавалось скрываться.
Обвинение ему предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину он не признает. Прокуратура, рассмотрев собранные следствием доказательства, признала их достаточными для направления дела в суд. За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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