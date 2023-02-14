Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в Волгограде









Ворошиловский районный суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело мошенника, который 17 лет скрывался от следствия.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 59-летний гражданин Абхазии был задержан в 2022 году сотрудниками правоохранительных органов.

По данным следствия, в январе 2006 года он обманул сотрудников банка по поводу отсутствия обременений на автомобиль, под залог которого им был взял кредит. В феврале этого же года при помощи дубликата паспорта транспортного средства он получил кредит под залог этого же автомобиля еще в одной фирме. Деньги фигурант уголовного дела не вернул, причинив ущерб кредитным организациям в сумме 1,5 миллиона рублей.

Мужчине, которого объявили в розыск, долгое время удавалось скрываться.

Обвинение ему предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину он не признает. Прокуратура, рассмотрев собранные следствием доказательства, признала их достаточными для направления дела в суд. За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



