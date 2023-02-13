Бочаров: экономика Волгоградской области растет, несмотря на санкции

Экономика 13.02.2023 13:24
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13.02.2023 13:24
Волгоградская область завершила финансовый 2022-ой год достойно, с хорошими результатами несмотря на работу в условиях санкционных ограничений. Об этом, как передает ИА «Высота 102», заявил сегодня, 13 февраля, на оперативном совещании в администрации региона губернатор Андрей Бочаров.
- Социальные обязательства выполнены в полном объеме. Доходы областного бюджета за 2022 год увеличились на 13,8 млрд рублей или на 9,6% по отношению к 2021 году — до 157,9 млрд руб. По сравнению с первоначально утвержденными назначениями отчетного 2022 года прирост составил 14,5%, - привел данные глава региона.
По его словам, предприятия и организации, субъекты экономической деятельности региона обеспечили налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в сумме 102,9 миллиарда рублей, что на 15,2 миллиарда или на 17,3% больше, чем в 2021 году. Прирост зафиксирован по всем видам налогов. Наилучшую динамику показал налог на прибыль организаций, который принес в 2022 году дополнительно в бюджет 5,7 миллиарда рублей, что выше прошлогоднего уровня на 19,9%.
- Очень достойные результаты, но у нас есть еще резервы, — отметил глава региона.
Реальному сектору экономики была оказана поддержка на сумму порядка 10 миллиардов рублей, что простимулировало деловую активность в регионе.
- Значительный рост налоговых доходов позволяет сделать вывод о том, что в Волгоградской области предприятия и организации реального сектора экономики, малые и средние предприятия, представители других секторов бизнеса в очень непростых условиях санкционного давления на Россию со стороны стран Запада грамотно скорректировали стратегии своей работы, на высоком профессиональном уровне их реализовали, эффективно воспользовались возможностями федеральной и региональной поддержки — и не просто сохранили объемы производимой продукции и оказываемых услуг, но и во многом улучшили свои результаты, — сказал губернатор.
Общий объем расходов областного бюджета в 2022 году составил 157,7 миллиарда рублей. Плановые и дополнительно поступившие бюджетные средства были направлены на оказание мер социальной поддержки жителям, на финансовую поддержку муниципальных образований, поселений, реализацию программ и проектов развития во всех сферах и отраслях жизнедеятельности. С положительной динамикой спланированы доходы областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
- Основные макроэкономические показатели Волгоградской области стабилизированы, демонстрируют положительную динамику. При этом мы понимаем, что незаконное санкционное давление на экономику Российской Федерации со стороны западных стран будет только усиливаться, - считает Андрей Бочаров.
В этой связи глава региона поставил перед финансово-экономическим блоком следующие задачи:
— продолжить системную работу по обеспечению благоприятного экономического, делового и инвестиционного климата для налогоплательщиков на территории Волгоградской области;
— на основе постоянного мониторинга эффективности региональных мер поддержки предприятий и организаций реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса обеспечить при необходимости актуализацию таких мер;
— продолжить работу по выявлению резервов увеличения доходной части бюджета Волгоградской области и их эффективного использования;
— сохранять безусловную социальную направленность бюджета Волгоградской области;
— держать на личном контроле реализацию национальных проектов, приоритетных проектов развития Волгоградской области, основных проектов развития муниципальных образований и региона в целом, в том числе вопросы своевременного финансирования проектов в полном объеме.
Фото: администрации Волгоградской области
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