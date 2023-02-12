В центре Волгограда во второй раз загорелась заброшенная избушка

Фото и видео читателей ИА "Высота 102": сегодняшний пожар и постройка после первого пожара.
Происшествия 12.02.2023 18:04
0
12.02.2023 18:04
Фото и видео читателей ИА "Высота 102": сегодняшний пожар и постройка после первого пожара.
В Центральном районе Волгограда сегодня, 12 февраля потушили пожар в заброшенном здании, расположенном во дворе около дома №21 по проспекту Ленина.
Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, пожар в одноэтажной постройке происходит уже второй раз.
- Наш дом является объектом культурного наследия, но вокруг этой заброшки - полная антисанитария и склад мусорных отходов, - рассказали горожане. – За двором просто никто не ухаживает! После первого пожара, который был несколько лет назад, крыша в постройке провалилась, но туда по-прежнему открыт доступ – там постоянно собираются подростки и дети.
По словам волгоградцев, прошлой осенью они уже обращались в администрацию района с требованием навести порядок около заброшенной постройки и снести само здание.
- Мы получили ответ, что участок между дворами не принадлежит никакой управляющей компании, соответственно, поэтому его никто не убирает, - возмущаются горожане. – Почему не снесут полусгоревшее здание, которое может в любой момент обвалиться, особенно после второго пожара, мы не узнали.
В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что сообщение о пожаре в Центральном районе Волгограда поступило в 16-19 ч.
- Горела деревянная обрешетка кровли нежилого здания на площади 40 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве. – В тушении пожара принимали участие сотрудники ПСЧ №3. Горение ликвидировали в 16-54 ч.
Фото и видео читателей ИА "Высота 102": сегодняшний пожар и постройка после первого пожара.
«Дети рыдают»: в микрорайоне Волгограда зверски убили дворовую любимицу12.02.2023 11:56
Происшествия 12.02.2023 11:56
«Разлилось на два километра»: на окраине Котово устраняют аварию в заброшенном бункере12.02.2023 10:32
Происшествия 12.02.2023 10:32
В Волгограде иномарка с юным водителем врезалась в столб12.02.2023 10:22
Происшествия 12.02.2023 10:22
ДТП с большегрузами на трассе в Волгоградской области парализовало движение11.02.2023 10:31
Происшествия 11.02.2023 10:31
В Волгоградской области мужчина найден мертвым в частном доме10.02.2023 18:55
Происшествия 10.02.2023 18:55
Летевший из Волгограда самолет с приключениями приземлился в Москве10.02.2023 13:59
Происшествия 10.02.2023 13:59
В Котово устранили порыв на водопроводе10.02.2023 11:48
Происшествия 10.02.2023 11:48
В Волгоградской области чабан из-за корысти убил стадо ценных животных10.02.2023 11:46
Происшествия 10.02.2023 11:46
«Тушили больше двух часов»: в Урюпинске сгорел торговый центр10.02.2023 09:45
Происшествия 10.02.2023 09:45
В Волгограде женщина получила тяжелые травмы при падении из окна10.02.2023 09:30
Происшествия 10.02.2023 09:30
В Котово 10 февраля произошел новый порыв на водопроводе10.02.2023 08:39
Происшествия 10.02.2023 08:39
Под Волгоградом 12-летняя девочка попала в больницу после катания с горки10.02.2023 08:07
Происшествия 10.02.2023 08:07
Саратовские вандалы обклеили незаконной рекламой два района Волгограда: видео09.02.2023 19:10
Происшествия 09.02.2023 19:10
Жизни выжившего в ДТП под Волгоградом сотрудника ГУ МВД ничего не угрожает09.02.2023 15:24
Происшествия 09.02.2023 15:24
В ДТП разбились сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Один погиб09.02.2023 14:24
Происшествия 09.02.2023 14:24