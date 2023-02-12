В центре Волгограда во второй раз загорелась заброшенная избушка

















В Центральном районе Волгограда сегодня, 12 февраля потушили пожар в заброшенном здании, расположенном во дворе около дома №21 по проспекту Ленина.







Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, пожар в одноэтажной постройке происходит уже второй раз.















- Наш дом является объектом культурного наследия, но вокруг этой заброшки - полная антисанитария и склад мусорных отходов, - рассказали горожане. – За двором просто никто не ухаживает! После первого пожара, который был несколько лет назад, крыша в постройке провалилась, но туда по-прежнему открыт доступ – там постоянно собираются подростки и дети.













По словам волгоградцев, прошлой осенью они уже обращались в администрацию района с требованием навести порядок около заброшенной постройки и снести само здание.





- Мы получили ответ, что участок между дворами не принадлежит никакой управляющей компании, соответственно, поэтому его никто не убирает, - возмущаются горожане. – Почему не снесут полусгоревшее здание, которое может в любой момент обвалиться, особенно после второго пожара, мы не узнали.





В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что сообщение о пожаре в Центральном районе Волгограда поступило в 16-19 ч.

- Горела деревянная обрешетка кровли нежилого здания на площади 40 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве. – В тушении пожара принимали участие сотрудники ПСЧ №3. Горение ликвидировали в 16-54 ч.