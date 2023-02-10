Первые в 2023 году выборы пройдут 12 февраля в Волгоградской области

В Николаевском районе Волгоградской области в предстоящее воскресенье, 12 февраля, пройдут первые в 2023 году выборы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Избирательную комиссию региона, на досрочных выборах жителям Ленинского сельского поселения предстоит выбрать нового главу.

– На досрочные выборы зарегистрированы два кандидата: 41-летний Владимир Бекишов и 56-летний Григорий Николаенко, – сообщили в ИКВО.

Первый кандидат выдвинут региональным отделением политической партии ЛДПР, другой – региональным отделением «Единой России».