В Волгограде в предстоящее воскресенье, 12 февраля, в рамках третьего тура второй части предварительного этапа Олимпбет Суперлиги «Динамо-Синара» пример краснодарскую «Кубань». Как сообщает ИА «Высота 102», игра пройдет на стадионе «Динамо». Вход свободный для всех желающих.

– «Кубань» – единственный клуб из верхней части турнирной таблицы, который бело-голубые обыгрывали по ходу сезона. На сегодня преимущество Краснодара над «Динамо» после недавних игр чуть увеличилось и составляет 5 очков. «Кубань» сенсационно – вничью 26:26 завершила матч в Ростове-на-Дону, правда затем крупно уступила фавориту чемпионата — ЦСКА на своей площадке, – рассказали в пресс-службе волгоградской команды накануне игры.

В «Динамо» добавляют, что в настоящее время команда выступает в усеченном составе: в играх принимают участие 13-14 гандболисток.

– Вскоре травмированные Лаврентьева и Белолипецкая должны пройти очередной раунд реабилитации. Гончарова пока только втягивается в процесс и в общекомандной работе участия не принимает, – поясняют в пресс-службе.

Воскресный матч на стадионе «Динамо» будут обслуживать арбитры из Тольятти Антон Анташев и Денис Мусатов.

Начало игры 12 февраля – в 14.00.

Фото: handball-centre.ru