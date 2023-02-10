Спорт

Волгоградские гандболистки 12 февраля встретятся с соперницами из Красноадара

Спорт 10.02.2023 16:43
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10.02.2023 16:43


В Волгограде в предстоящее воскресенье, 12 февраля, в рамках третьего тура второй части предварительного этапа Олимпбет Суперлиги «Динамо-Синара» пример краснодарскую «Кубань». Как сообщает ИА «Высота 102», игра пройдет на стадионе «Динамо». Вход свободный для всех желающих. 

– «Кубань» – единственный клуб из верхней части турнирной таблицы, который бело-голубые обыгрывали по ходу сезона. На сегодня преимущество Краснодара над «Динамо» после недавних игр чуть увеличилось и составляет 5 очков. «Кубань» сенсационно – вничью 26:26 завершила матч в Ростове-на-Дону, правда затем крупно уступила фавориту чемпионата — ЦСКА на своей площадке, – рассказали в пресс-службе волгоградской команды накануне игры. 

В «Динамо» добавляют, что в настоящее время команда выступает в усеченном составе: в играх принимают участие 13-14 гандболисток. 

– Вскоре травмированные Лаврентьева и Белолипецкая должны пройти очередной раунд реабилитации. Гончарова пока только втягивается в процесс и в общекомандной работе участия не принимает, – поясняют в пресс-службе. 

Воскресный матч на стадионе «Динамо» будут обслуживать арбитры из Тольятти Антон Анташев и Денис Мусатов. 

Начало игры 12 февраля – в 14.00. 

Фото: handball-centre.ru

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