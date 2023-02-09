Город Волгоградской области остался без воды из-за аварии

В Котово Волгоградской области сегодня, 9 февраля произошла очередная коммунальная авария. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный телеграм-канал Единый портал ЖКХ Котово, обнаружена утечка на водопроводе.

– Ведутся работы по ее устранению. Временно ограничена подача воды в город. В результате падения давления на водоводе, температурный режим в котельных снижается, - предупредили котовчан.

По данным информагентства, порыв произошел на Филинском водозаборе. Горожане опасаются, что скоро исчезнет и тепло в квартирах. Жители делятся, что уже получают сообщения с предложением сделать большой запас воды. В некоторых домах воды уже нет, в других многоэтажках напор воды настолько снизился, что не зажигаются газовые колонки.

Между тем, последняя коммунальная авария произошла в Котово буквально накануне. Из-за порыва на теплотрассе была приостановлена подача тепла в дома №№165, 167, 168 по ул. Мира и в дома №№2,4,6,6 по ул. Чапаева. Работы были завершены к концу дня.

Фото телеграм-канала Единый портал ЖКХ Котово