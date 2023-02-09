Общество

«На должностях своих не останетесь»: Бочаров показал «желтую карточку» главе облкомкультуры Малыху

Общество 09.02.2023 09:33
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09.02.2023 09:33


Губернатор Волгоградской области утро 9 февраля начал с инспекции реконструкции Театра юного зрителя в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров оказался категорически недоволен ходом работ, раскритиковал проект и по итогу пригрозил чиновникам, ответственным за преображение ТЮЗа, лишением должностей. «Желтой карточки», в частности, глава региона удостоил персонально председателя комитета культуры Станислава Малыха. 

– Фасад выполнен плохо. Абсолютно плохо. Я не случайно сюда приехал сегодня. Могу сказать, что меня абсолютно не устраивают ни качество работ, ни ход работ, ни материалы, которые используются. Мне не надо, чтобы кто-то отчитался и денег на этом заработал. Вы не для этого здесь все работаете. Что там с фасадом налепили? – пришел в негодование Андрей Бочаров с первых минут своего нахождения на объекте. – Это ведь делается не на пять и не на десять лет! Когда к этому объекту подойдут комплексно? Неизвестно. Зачем тогда делать плохо?! Что здесь происходит? Плохо. Пока плохо. И  не знаю, что вы будете со всем этим делать. 

Далее губернатор обратился лично к главе облкомкультуры Малыху: 

– Я вас лично предупреждаю: Вы здесь отвечаете как ответственный за культуру! И за качество работ, и  за техническое задание! Деньги достаются очень тяжело. Что вы здесь устроили? Пойдемте посмотрим дальше. 

Углубившись в здание, губернатор Волгоградской области разразился еще более жесткой критикой, пригрозив чиновникам от облкомкультуры возможными отставками. 

Если не будут исправлены недостатки, люди, отвечающие за это, не будут работать на своих должностях. Посмотрим, как будут устраняться недостатки. Если говорить сегодня, хочу сказать, нет соответствия ни объему, ни правилам, ни ходу запланированных работ. О качестве я вообще говорить не буду ничего. Всё, что надо, все всё сегодня получат. Окончательное решение будет принято летом, ориентировочно в июле. Мы не имеем права нарушать ни технологии, ни подходы. Спешить ради спешки не надо. Это объект важный и ключевой для всей Волгоградской области, поэтому ему, как и кукольному театру, будет уделено особое внимание. Я возьму этот объект на контроль. Мы сегодня не просто приехали сюда. Что сделано? Пока ничего. Только минусы. Деньги есть, ресурсы есть. Чего не хватает? Ответственности не хватает! Ну мы повысим ответственность. Повысим. 

Андрей Бочаров в очередной раз был вынужден напомнить чиновникам о невозможности формального отношения к обязанностям, возложенным на них. 

– Я всегда говорю: относитесь к тому, где вы живете – к городу, к области, к объектам, на которых работаете, – как к родным. Тогда многое будет получаться. В данном случае проектно-сметная документация была составлена некорректно. Не были учтены все проблемные вопросы, которые существуют. А отчего ошибки? От формального отношения. Надо же было серьезно обследовать объект, пообщаться с коллективом, сформулировать техническое задание. Чтобы не наступать на грабли, к вопросу надо подходить взвешенно. Подготовка куда важнее, чем дальнейшие мероприятия. А здесь сделали все тяп-ляп, решили: губы понакрасим, тут сделаем, там сделаем. А комплексного подхода нет.  

По словам Андрея Бочарова, в ряде случаев, когда речь идет о реконструкции подобных объектов, свою ложку дегтя подкидывают и подрядчики, с которыми приходится работать по итогам проведенных конкурсных процедур. 

– Приходят непонятные подрядчики на место тех, кого мы знаем и в ком можем быть уверены. Пресловутый 44-й закон, где за основу берется только цена, нам не помогает, а в значительной части мешает реализовывать подобные проекты. Кроме цены должны быть такие критерии, по которым можно было определить квалификацию компании и ее способность выполнять поставленные задачи. Но в данном случае, повторю, подготовили слабое техническое задание. Исходя из этого мы сегодня имеем отставание по срокам, но и это не так существенно. Главное – работы выполнены некачественно и их придется в значительной части переделывать. Это убожество мы оставить не можем. Как на фасаде можно поставить белые окна?! Им тут не место! Выкидывать их, конечно, не будем, все пойдет в дело. Но их тут не будет. 

Напомним, капитальный ремонт вспомогательного здания и здания ТЮЗа вместе с проектом обошелся казне более чем в 450 миллионов рублей. Еще около 150 миллионов было потрачено на реконструкцию сцены, поставку кресел, звукового, светового  мультимедийного оборудования. Обновление ТЮЗа стартовало в 2021 году. Полностью проект должен быть завершен к 2024 году.

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