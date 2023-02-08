Годовалая девочка обварилась кипятком в Волгоградской области

Происшествия 08.02.2023 19:54
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08.02.2023 19:54
В больницу Волгограда из Среднеахтубинского района госпитализирована годовалая девочка, которая опрокинула на себя стакан кипятка, сообщает ИА «Высота 102».
- Состояние стабильное, относительно удовлетворительное. Находится в детском ожоговом отделении, - прокомментировали состояние ребенка в комитете здравоохранения Волгоградской области.
По данным информагентства, родители не успели уследить за малышкой, которая задела стакан. Кипяток попал на шею и грудь ребенка.
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