Сбер выдал 2 млн детских СберКарт

Экономика 08.02.2023 13:55
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08.02.2023 13:55
С сентября 2021 года Сбер выдал уже два миллиона детских СберКарт. Такими картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах, причём родители будут видеть их расходы.
Следить за балансом своей карты ребёнок может в специальном приложении СберKids, а родители в своём «взрослом» приложении СберБанк Онлайн могут установить и менять дневные или месячные лимиты на траты с карты ребёнка, запретить снимать наличные или покупать в интернете.
Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Детская СберКарта — это первая личная банковская карта ребёнка. И популярный продукт у наших клиентов и их детей. Детям не нужно ждать, когда родители придут с работы и дадут привычные прежде наличные карманные деньги на покупку. Теперь родители могут пополнить счёт ребёнка моментально. Причём ребёнок даже может "заработать" эти деньги, отправив родителям через СберKids предложение выполнить небольшую работу за небольшое вознаграждение — например, убрать комнату или выучить 10 иностранных слов. Также в детском приложении СберKids размещены интересные видео и тесты о финансах и кибербезопасности, обучающие детей основам финграмотности. То есть для ребёнка такая карта — это способ в полуигровой форме научиться самостоятельно распоряжаться деньгами, а для родителей — возможность видеть в своём приложении СберБанк Онлайн операции ребёнка, настраивать ему лимиты, быстро пополнять счёт и помогать учиться управлять своими средствами, а такой навык необходим для последующей взрослой жизни».
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