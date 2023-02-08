Экономика

ВТБ начнет оформлять кредитные карты клиентам с 18 лет

Экономика 08.02.2023 10:30
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08.02.2023 10:30


ВТБ меняет условия выдачи кредитной «Карты возможностей» и снижает возраст для ее оформления с 21 года до 18 лет. Теперь для ее получения достаточно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев, требований к общему стажу работы нет.
-Все больше молодых людей стремятся стать финансово независимыми как можно раньше и нередко начинают получать трудовой стаж с 18 лет, совмещая работу с учебой. Именно для этой категории клиентов мы решили снизить возраст оформления кредитных карт. По нашим прогнозам, рост рынка кредитных карт, который отмечался в 2022 году, продолжится и в этом, однако теперь клиенты смогут использовать их вместе с программами банковской рассрочки. Благодаря рассрочке и кредитной «Карте возможностей», клиенты ВТБ смогут беспроцентно пользоваться средствами, выбирать комфортный срок погашения и сумму платежа. Мы рассчитываем, что снижение возрастного ценза позволит обеспечить молодым людям набор необходимых финансовых инструментов для более гибкого распоряжения средствами, – отметила Анастасия Подойницына, и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ.

 



 

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