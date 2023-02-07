Экономика

Сбербанк в 2022 году открывал эскроу-счета не только для строительства жилья

Экономика 07.02.2023 13:31
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07.02.2023 13:31


Сбербанк расширил сферу применения эскроу-счетов за рамки приобретения жилья на этапе строительства (214 ФЗ). В рамках пилотирования продукта более 200 юрлиц совместно с Банком реализовали сделки в новых для инструмента сферах: финансирование поставщиков закупок (государственных и коммерческих) по сниженной ставке за счет средств, размещенных заказчиками на эскроу счетах, закупка с контролем целевого использования и пополнением счета третьей стороной, продажа заложенного актива с гарантией расчетов.

В ходе реализации сделок выявлен ряд дополнительных возможностей для сторон: возможность замены аванса на постоплату для заказчика, финансирование поставщика по сниженной ставке, отсутствие необходимости предоставления независимой гарантии возврата аванса и расходов исполнителя на ее получение, обеспечение сохранности субсидий и контроль целевого использования депонированных средств.

Дополнительный интерес со стороны клиентов был обеспечен благодаря особому правовому статусу счетов эскроу, защищающему средства на счете от требований третьих лиц, в том числе в процедуре банкротства.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:
«Мы активно развиваем эскроу счета и гордимся, что эта форма расчетов в 2022 году позволила более чем 290 тысяч семей безопасно купить квартиры у застройщика. Мне приятно отметить, что в прошедшем году нам удалось заинтересовать наших клиентов применением эскроу счетов и в других областях. Хорошим примером стало использование этого инструмента в закупках. Продукт позволяет заказчикам перейти на схему с постоплатой по контракту, отказаться от рискованных авансов, а поставщикам – получить в банке льготное финансирование на исполнение работ. 
Сейчас мы активно смотрим на иные отрасли и сферы применения эскроу счетов. Потребность в защите расчетов очевидна в сделках M&A, крупных сделках проектного финансирования, при использовании механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), в крупных региональных сделках лизинга по приобретению пассажирского автотранспорта и спецтехники. Механизм расчетов через эскроу эффективен для контроля расходования бюджетных средств, в том числе при реализации социальных программ и выплат из бюджетов различных уровней, реализации залогового имущества». 

Сегодня с эскроу реализуется более 90% квартир на первичном рынке (по данным ЕИС ЖС из 1968 тыс. квартир в строящихся домах с эскроу реализуется 1768 тыс.). В Сбербанке с июня 2018 года открыто более 830 тыс. счетов.

За 2022 г. в Сбербанке открыто более 290 тыс. счетов эскроу, а остаток на счетах составил 2,1 трлн руб., портфель банка вырос на 35%. С момента принятия 214-ФЗ более 1,475 трлн руб. перечислено со счетов эскроу застройщикам, и более 410 тыс. человек получили свои квартиры. 

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