«Открытие Авто»: авторитейл покажет рост относительно прошлого года не ранее марта





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты продаж января 2023 года на рынке новых автомобилей. По данным АЕБ, в первый месяц года было реализовано 32,5 тысячи легковых и LCV-машин. При этом в отчет Ассоциации не попали порядка семи тысяч автомобилей марок Chery, Exeed и Omoda, а также статистика продаж по маркам Evolute, «Москвич» (несколько сотен тук) и машинам, ввезенным по параллельному импорту. Пьедестал самых продаваемых моделей снова удержали за собой российские модели Lada, рыночная доля марки превысила 40%. В топ-10 брендов вошли сразу пять представителей китайского автопрома, однако в лидерах не оказалось ни одного «японца», а Kia опустилась со второго на пятое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей. Лучшей по продажам иномаркой стал Geely Coolray.

Традиционно самый провальный период для автобизнеса оказался результативнее некоторых прошлогодних

Несмотря на девять праздничных дней января, когда клиентский трафик в автосалоны практически замирает, нынешний первый месяц года можно признать относительно удачным. По данным AEБ, все российские дилеры реализовали 32,5 тысячи новых легковых автомобилей. Здесь нужно также учитывать, что продажами через прежних официальных дистрибьюторов в январе отметились лишь 33 марки. Между тем машин, завозимых по параллельному импорту, а также тех брендов, которые не подают информацию в АЕB в ежемесячном режиме, насчитывается уже более двух десяток марок.

Продажи оказались лучше многих весенних и летних месяцев прошлого года, но все же на 63% хуже по сравнению с январем 2022г. С другой стороны, в авторитейле можно было заметить положительные тенденции. Так, в январе 2022г. было реализовано на 42 тысячи машин меньше, чем в декабре 2021г. В первом месяце текущего года рынок «просел» значительно меньше по сравнению с прошлогодним январем – уже на 31 тысячу машин. Более того, сравнение нынешнего января с целым рядом месяцев прошлого года тоже в пользу первого: по объемам он оказался лучше апреля, мая, июня, июня и июля. Постепенно восстанавливающееся производство на российских заводах, а также появление новых отечественных и китайских марок в перспективе уже нескольких месяцев могут помочь рынку вернуться к росту.

Доля Lada первые за последние годы превысила 40%

Так или иначе, но лидерство АвтоВАЗа остается - 17 468 а/м (-3% к январю 2022г.). Доля Lada впервые за последние годы превысила 40%. Продажи LCV моделей GAZ составили в январе 1,8 тысячи машин (-32%). UAZ в январе 2023г. показал результат в 1,2 тысячи машин (-11% к январю 2022 г.). «Москвич» и Sollers пока строят дилерские сети и налаживают продажи. Постепенно растет бизнес и у марки Evolute: в прошлом году она успела продать 452 автомобиля, а в январе текущего года отчиталась о том, что ее объем производства достиг 1,7 тысячи автомобилей, но почему-то не предоставила сведения в AEБ.

«Китаизация» наращивает темпы, европейцы и японцы - далеко во втором эшелоне

Лидером среди «китайцев», по данным AEБ, стала марка Haval (4,5 тысячи а/м; +43%). Ее модель Jolion (1 523 а/м), а также квартет кроссоверов F7, F7X, Dargo и H9 уже не первый месяц находят место в топ-25 самых продаваемых машин. У Geely дела также идут вполне успешно: за январь клиентов нашли 3,5 тысячи а/м, причем рост здесь оказался даже более ярким (+88% к январю 2022 г.). Geely Coolray стал лучшей по продажам иномаркой (1 865 а/м).

А вот Changan, JAC, FAW и Great Wall по-прежнему менее заметны и продают автомобили в лучшем случае сотнями. Тем не менее, и они вносят свой вклад в расширение китайской «популяции» в России. При этом в зачет AEБ не попали также порядка семи тысяч автомобилей марок Chery, Exeed и Omoda. Однако здесь о более точной цифре продаж можно говорить только на основании отчетов дилеров. В АЕB группа Chery, как и в прошлом году, подает сведения лишь поквартально.

Из оставшихся марок нужно отметить Kia: с традиционного для себя второго места в общем зачете марка скатилась на пятое (1,4 тысячи а/м; - 89%), но постепенно, наверняка, уступит и его. То же самое касается и входившей прежде в тройку лидеров Hyundai (185 а/м; -98 %). И наконец, представители европейских и японских марок в январе сжались по объему бизнеса до уровня, сравнимого с «китайцами» второго эшелона, или вовсе исчезли из отчетности.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

— В первом месяце текущего года объемы рынку продолжали делать лишь российские и китайские бренды. При этом всё больше крупных дилеров смогли похвастать тем, что открыли каждый не один десяток китайских шоу-румов, а вопрос расширения объемов бизнеса «чайна»-марок у каждого упирается в основном в ритмичность и объемы поставок. Дистрибьюторы марок из Поднебесной эти проблемы постепенно решают. Кроме того, появление в России новых китайских брендов и расширение модельного ряда уже существующих может снизить дефицит и относительно бюджетных (в диапазоне 1,5-2 миллионов) седанов. В 2022 г. «китайцы» не спешили занимать это сегмент.

Авторитейлу в ближайшие месяцы, как и прежде, будет помогать программы субсидирования спроса на покупку машин отечественного производства: в январе была вновь возобновлена программа льготного автокредитования. При этом в целом в феврале рынок еще не сможет изменить тренд по падению относительно прошлого года. Однако он легко может стать на 20-25% лучше января, а в марте впервые за полтора года показать, наконец, рост в годовом выражении.