Экономика

ВТБ предоставил инвесткредиты бизнесу на сумму более 31 млрд рублей

Экономика 07.02.2023 11:35
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07.02.2023 11:35


ВТБ заключил более 280 кредитных соглашений с клиентами на сумму 31,4 млрд рублей по программе льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса. Программа запущена в августе 2022 года и позволяет предприятиям получать средства на инвестиционные цели по ставке 2,5-4% годовых. Основными заемщиками по программе стали предприятия обрабатывающей промышленности.

Наибольший объем льготных сделок ВТБ провел в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ставропольском крае, Приморском крае, Пермском крае, Оренбургской области и Астраханской области. Основную часть заемных средств привлекли производственные предприятия − на них приходится около 56% в объеме заключенных соглашений. Еще 32% – на транспортный и складской бизнес. Остальной объем одобрен компаниям гостиничного бизнеса.

-В прошлом году правительство запустило широкий комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Исторически низкая ставка по инвесткредитам обеспечила предпринимателей доступными средствами для перестройки производственных процессов, увеличения мощностей, проектов импортозамещения. ВТБ активно работает с клиентами в рамках программы во всех регионах России и лидирует по числу заключенных договоров с долей более 60%, − комментирует Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Условиями программы для расширения и модернизации воспользовались предприятия разных отраслей. К примеру, компания «Интерпластик» в Республике Татарстан направила заемные средства на реализацию инвестпроекта по запуску производства востребованных в России полиэтиленовых труб для прокладки магистральных водоводов. Производитель безалкогольных напитков «Аквалайн Экспорт» в Республике Карачаево-Черкессия (бренд «Архыз») запустит новую линию розлива продукции. Кондитерская фабрика «Жако» в Кабардино-Балкарской Республике, благодаря новому оборудованию, расширит ассортимент изделий. Типография «Всрок» в Туле увеличит производственные площади.

-Ранее программа была направлена на поддержку трех отраслей: обрабатывающего производства, транспортировки и хранения и гостиниц. Теперь добавлены еще приоритетные отрасли для совмещения программ льготного кредитования – это профессиональная, научная и техническая деятельность - ОКВЭДы 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технических испытаний - ОКВЭД 7, исключение для подкода, связанного с застройщиками, — отметила заместитель Министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Напомним, совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа 2022 года. Предприниматели могут получить от 50 млн до 2 млрд рублей. В течение льготного периода ставка по кредитам составляет 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% для малых и микропредприятий.

 


 

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