В Волгограде автобус № 79 снес легковушку: есть пострадавшие

В Кировском районе Волгограда сегодня, 6 февраля, примерно в 12.00 автобус маршрута № 79 буквально расплющил отечественную легковушку. Сообщается о двух пострадавших.





— По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем автобуса Volgabus маршрут № 79 (не на маршруте, без пассажиров), выезжая с автозаправочной станции на улице Саши Чекалина напротив дома № 82 не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего водителя, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии получили травмы два человека. Водителя ВАЗА и его 24-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что о смертельном ДТП с участием КАМАЗа и маршрутного такси, произошедшем 18 января недалеко от остановки «Химгородок» в Кировском районе на пересечении улиц Саши Чекалина и Песчаная. В маршрутное такси с пассажирами на полной скорости влетел многотонный грузовик с прицепом, за рулем которого находился 19-летний водитель из Дагестана. В результате погибли три пассажира, в том числе несовершеннолетний ребенок, шесть пострадавших госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области