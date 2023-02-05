Неуступчивый пенсионер погиб в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 05.02.2023 10:16
0
05.02.2023 10:16
Дорожная авария, в которой один человек погиб и двое пострадали, произошла в Михайловском районе Волгоградской области.
В ГУ МВД России по региону сообщили, что виновником ДТП стал 76-летний водитель автомобиля «Лада Гранта».
По предварительной информации, пенсионер, двигаясь за рулем авто по трассе Р-22 «Каспий» из хутора Катасонов в Михайловку, на 781 км при выезде на нерегулируемый перекресток не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz под управлением 43-летнего водителя.
В результате ДТП водитель «Лады Гранты» от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами были доставлены 63-летняя пассажирка «Лады» и 60-летний пассажир иномарки.
«Произошло КЗ»: пожарные нагрянули в ТЦ в Волгоградской области05.02.2023 13:54
Происшествия 05.02.2023 13:54
Под Волгоградом катер на воздушной подушке насмерть задавил рыбака05.02.2023 12:48
Происшествия 05.02.2023 12:48
У рыбаков с косынками изъяли незаконный улов в Волгоградской области05.02.2023 12:18
Происшествия 05.02.2023 12:18
В МЧС взяли на контроль устранение аварии на теплопроводе в Волгограде04.02.2023 11:50
Происшествия 04.02.2023 11:50
В Кировском районе Волгограда «ВАЗ-2111» снес столб04.02.2023 11:04
Происшествия 04.02.2023 11:04
На Семи ветрах в Волгограде устраняют аварию на теплосетях04.02.2023 08:35
Происшествия 04.02.2023 08:35
НЛО над Волгоградом увидели пилоты самолета Москва-Сочи04.02.2023 07:38
Происшествия 04.02.2023 07:38
Перевернуло несколько раз. В Волжском насмерть снесли женщину на переходе: видео03.02.2023 16:59
Происшествия 03.02.2023 16:59
Снесло на «встречке»: в Волгограде на видео попала странная авария у АЗС03.02.2023 16:19
Происшествия 03.02.2023 16:19
Серийного угонщика в Волгоградской области поймали после огненного ДТП с пострадавшими03.02.2023 15:12
Происшествия 03.02.2023 15:12
Волгоградец получил 2 года строгача за «расстрел» машины ППС обломками кирпича03.02.2023 13:13
Происшествия 03.02.2023 13:13
В Волгоградской области вор разобрал крышу и потолок, чтобы влезть в магазин03.02.2023 10:55
Происшествия 03.02.2023 10:55
«Женщина в реанимации»: два человека пострадали на пожаре в двухэтажке Волгограда03.02.2023 10:04
Происшествия 03.02.2023 10:04
В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть дома02.02.2023 09:21
Происшествия 02.02.2023 09:21
В Волгограде два авто разбились всмятку из-за юного водителя01.02.2023 11:41
Происшествия 01.02.2023 11:41