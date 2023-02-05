Неуступчивый пенсионер погиб в ДТП в Волгоградской области









Дорожная авария, в которой один человек погиб и двое пострадали, произошла в Михайловском районе Волгоградской области.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что виновником ДТП стал 76-летний водитель автомобиля «Лада Гранта».

По предварительной информации, пенсионер, двигаясь за рулем авто по трассе Р-22 «Каспий» из хутора Катасонов в Михайловку, на 781 км при выезде на нерегулируемый перекресток не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады Гранты» от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами были доставлены 63-летняя пассажирка «Лады» и 60-летний пассажир иномарки.



