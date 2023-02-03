Сбер запустил онлайн-курс по цифровой трансформации





Сбербанк запустил онлайн-курс, который позволит руководителям получить новые знания и навыки для работы в условиях современной экономики.

В программе курса — не только теория, но и реальные кейсы. Представители крупных компаний рассказывают, какие стадии цифровой трансформации существуют, как сокращать расходы, формировать цифровую корпоративную культуру и работать с изменениями.

Курс, размещенный на портале СберПро Цифровое развитие, помогает сориентироваться в системе координат цифровой трансформации бизнеса и сформировать видение развития компании. Он состоит из трёх блоков. В первом эксперты рассказывают, как цифровые изменения приводят компании к формированию стратегических целей. Во втором — о том, какие конкретно технологии внедряются в проекты цифровой трансформации. Третий посвящён тому, как руководители становятся драйверами цифровой трансформации. Часть материалов уже доступна на портале и будет постепенно дополняться.





Программа рассчитана на руководителей цифровой трансформации, собственников бизнеса и управленцев, которые отвечают за развитие своих бизнес-функций в компании.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: