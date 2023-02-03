Экономика

Сбер запустил онлайн-курс по цифровой трансформации

Экономика 03.02.2023 11:45
0
03.02.2023 11:45


Сбербанк запустил онлайн-курс, который позволит руководителям получить новые знания и навыки для работы в условиях современной экономики.
В программе курса — не только теория, но и реальные кейсы. Представители крупных компаний рассказывают, какие стадии цифровой трансформации существуют, как сокращать расходы, формировать цифровую корпоративную культуру и работать с изменениями.
Курс, размещенный на портале СберПро Цифровое развитие, помогает сориентироваться в системе координат цифровой трансформации бизнеса и сформировать видение развития компании. Он состоит из трёх блоков. В первом эксперты рассказывают, как цифровые изменения приводят компании к формированию стратегических целей. Во втором — о том, какие конкретно технологии внедряются в проекты цифровой трансформации. Третий посвящён тому, как руководители становятся драйверами цифровой трансформации. Часть материалов уже доступна на портале и будет постепенно дополняться.

Программа рассчитана на руководителей цифровой трансформации, собственников бизнеса и управленцев, которые отвечают за развитие своих бизнес-функций в компании.
 
Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:
«Цифровая трансформация — сложный процесс. Это всё равно что построить на месте действующей компании новый бизнес на порядок больше прежнего. Поэтому прежде чем разрабатывать и внедрять цифровые решения, важно получить нужные компетенции и знания, сформулировать стратегию, перестроить процессы и подготовить команду. С нашим курсом во всём этом проще разобраться. Он даёт целостное понимание задач цифровой трансформации, упрощает и ускоряет запуск преобразований. Платформа "СберПро. Цифровое развитие" предлагает широкий выбор материалов для освоения новых навыков и помогает развиваться в самых разных отраслях».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.02.2023 11:29
Экономика 03.02.2023 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 15:20
Экономика 02.02.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 15:12
Экономика 02.02.2023 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 14:05
Экономика 02.02.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.02.2023 14:00
Экономика 02.02.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 13:02
Экономика 02.02.2023 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:55
Экономика 02.02.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:31
Экономика 02.02.2023 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:24
Экономика 02.02.2023 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 19:17
Экономика 01.02.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.02.2023 18:19
Экономика 01.02.2023 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 16:24
Экономика 01.02.2023 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 14:03
Экономика 01.02.2023 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 13:57
Экономика 01.02.2023 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 13:06
Экономика 01.02.2023 13:06
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:13
Волгоградец получил 2 года строгача за «расстрел» машины ППС обломками кирпичаСмотреть фотографии
12:37
Мать ушла в загул на всю ночь: в Волжском ребенок несколько часов пролежал на снегу после падения из окнаСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский фермер погасил 3,5 миллиона ущерба за лесной пожарСмотреть фотографии
11:25
«Он пошел бы на СВО в любом случае»: в Волгоградской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области вор разобрал крышу и потолок, чтобы влезть в магазинСмотреть фотографии
10:41
Современная связь: «Ростелеком» расширил оптическую сеть в ВолжскомСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде объявлен розыск водитель, сбивший в Советском районе женщинуСмотреть фотографии
10:28
Замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева оставили в СИЗОСмотреть фотографии
10:04
«Женщина в реанимации»: два человека пострадали на пожаре в двухэтажке ВолгоградаСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде мобилизовали военных коммунальщиков для очистки крышСмотреть фотографии
08:57
«Глазам не верим!»: в Волгоградской области внезапно упали цены на пропанСмотреть фотографии
08:07
Под Волгоградом открыли Аллею памяти в честь погибших в СВОСмотреть фотографии
06:29
Юбилей Сталинградской Победы: смотрим самые яркие фото- и видеокадры за два дняСмотреть фотографииCмотреть видео
22:23
«Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает»: Андрей Бочаров удивил Владимира ПутинаСмотреть фотографии
22:02
Празднование Сталинградской Победы в Волгограде 2 февраля завершилось грандиозным салютомСмотреть фотографии
21:36
«В целом обстановка у вас хорошая»: Путин на встрече с Бочаровым подвел итоги визита в ВолгоградСмотреть фотографии
21:00
Владимир Путин в Волгограде без малого час общался с молодежью: видеоСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде показали спектакль под открытым небом об обороне СталинградаСмотреть фотографии
20:10
Перед въездом в Волгоград образовались многокилометровые пробкиСмотреть фотографии
17:59
Путин в Сталинграде: при ответе на угрозы Россия бронетехникой не обойдетсяСмотреть фотографии
17:15
Город в руинах и 33 жителя: в Москве открылась экспозиция «Сталинград сражается»Смотреть фотографии
17:00
С каскадерами и спецэффектами «Мосфильма»: под Сталинградом воссоздали эпизод операции «Кольцо»Смотреть фотографии
16:53
Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:30
«У русских есть историческая миссия»: парад Победы в Сталинграде глазами волгоградцев и зарубежных гостейСмотреть фотографии
16:08
Правительство РФ на 828 рублей увеличило пособие на погребение пенсионеровСмотреть фотографии
15:17
Владимир Путин прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
14:52
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия почтили память героев – защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:06
Победное оружие покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде по этажам распродают торговый центрСмотреть фотографии
13:55
На ж/д вокзале в Волгограде изменили систему пропуска пассажиров 2 февраляСмотреть фотографии
 