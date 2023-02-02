Экономика

В СберСтраховании жизни выяснили, сколько денег нужно волгоградцам для финансовой независимости

Экономика 02.02.2023 15:12
0
02.02.2023 15:12


Жителям Волгограда для финансовой независимости необходимо 4,3 млн рублей накоплений, выяснила СберСтрахование жизни. Это столько же, сколько в среднем по стране. В 2021 году, когда проводилось аналогичное исследование, жители Волгограда назвали сумму в 3,1 млн рублей.
Фундаментом финансовой независимости большинство волгоградцев назвали достойную зарплату — с этим согласились 79% респондентов (81% в 2021 году). Для этого среднемесячный доход должен начинаться от 77,5 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель составил 77,4 тыс. рублей. Сами волгоградцы двумя годами ранее ориентировались на 56,7 тыс. рублей ежемесячного дохода.
Для 43% респондентов из Волгограда непременным условием материального благополучия является наличие накоплений. В 2021 году этот показатель составлял 4338 Ещё 29% важным пунктом считают наличие недвижимости для сдачи в аренду, 20% — собственный бизнес, 4% — инвестиции в акции и облигации.
Портрет финансово независимого волгоградца респонденты описали так: полностью обеспечивает себя материально (71 против 63% в 2021 году), живёт в собственном жилье (90 против 40%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (37 против 47%), путешествует (12 против 30%), помогает родным (11 против 20%), получает пассивный доход от инвестиций или вкладов (25 против 12%).
59% жителей Волгограда считают себя материально свободными. Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 23 года.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Жители Волгограда хотят стать финансово независимыми уже к 23 годам, хотя в среднем по стране этот показатель составляет 26 лет. Для волгоградцев важное место в обретении материальной свободы занимают накопления: об этом заявили 43% опрошенных. Откладывать стоит регулярно, а поддерживать финансовую дисциплину помогает, например, накопительное страхование жизни (НСЖ). В НСЖ также включена страховка на весь срок действия договора.
Наше исследование также показало, что все больше волгоградцев хотят получать пассивный доход от инвестиций и вкладов: рост на 13 п.п. относительно показателя 2021 года. При выборе инструментов важно обратить внимание на оптимизацию налоговых издержек. Сделать это можно, в том числе, с помощью программы страхования с инвестиционным доходом».
Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.02.2023 15:20
Экономика 02.02.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 14:05
Экономика 02.02.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.02.2023 14:00
Экономика 02.02.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 13:02
Экономика 02.02.2023 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:55
Экономика 02.02.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:31
Экономика 02.02.2023 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:24
Экономика 02.02.2023 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 19:17
Экономика 01.02.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.02.2023 18:19
Экономика 01.02.2023 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 16:24
Экономика 01.02.2023 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 14:03
Экономика 01.02.2023 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 13:57
Экономика 01.02.2023 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 13:06
Экономика 01.02.2023 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 12:42
Экономика 01.02.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 11:43
Экономика 01.02.2023 11:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:59
Путин в Сталинграде: при ответе на угрозы Россия бронетехникой не обойдетсяСмотреть фотографии
17:15
Город в руинах и 33 жителя: в Москве открылась экспозиция «Сталинград сражается»Смотреть фотографии
17:00
С каскадерами и спецэффектами «Мосфильма»: под Сталинградом воссоздали эпизод операции «Кольцо»Смотреть фотографии
16:53
Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:30
«У русских есть историческая миссия»: парад Победы в Сталинграде глазами волгоградцев и зарубежных гостейСмотреть фотографии
16:08
Правительство РФ на 828 рублей увеличило пособие на погребение пенсионеровСмотреть фотографии
15:17
Владимир Путин прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
14:52
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия почтили память героев – защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:06
Победное оружие покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде по этажам распродают торговый центрСмотреть фотографии
13:55
На ж/д вокзале в Волгограде изменили систему пропуска пассажиров 2 февраляСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде спустя полтора года возобновили закупку на 106 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Песков: к вопросу переименования Волгограда в Сталинград надо отнестись аккуратноСмотреть фотографии
12:27
«Накормят кашей и покажут бункер»: в Комсомольском саду Волгограда открылся «Солдатский привал»Смотреть фотографии
11:54
В Нехаевском районе Волгоградской области похоронили троих погибших на СВОСмотреть фотографии
11:36
Вячеслав Володин в Telegram-канале поздравил россиян с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:19
Были танки и самолеты: в центре Сталинграда прошел военный парад с участием 1000 военныхСмотреть фотографии
10:23
«Приехали даже из Мьянмы»: иностранные делегации поднялись на Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Волгоградцы могут увидеть парад 2 февраля онлайнСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом в природном парке без разрешения выкорчевали деревьяСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть домаСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт работает по спецрасписаниюСмотреть фотографии
08:31
Такого в России не было: в Волгограде 2 февраля состоится уникальный пиротехнический спектакльСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
От большой беды к Великой Победе: на стенах волгоградского вокзала ожила история непокоренного СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
«Начинайте переселение»: Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о Сталинградской битвеСмотреть фотографии
22:02
В Волгограде 100-летие гражданской авиации отметят в эко-парке у прудаСмотреть фотографии
21:09
В Волгоградской области увековечили память двоих героев СВОСмотреть фотографии
20:06
«Чуть ли не на голове прыгал у сына»: в Волгоградской области на глазах у толпы жестоко избили школьника — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградстат зафиксировал рекордное снижение цен на помидоры и подсолнечникСмотреть фотографии
18:01
«Победа» запускает авиарейсы из Волгограда в СтамбулСмотреть фотографии
 