В СберСтраховании жизни выяснили, сколько денег нужно волгоградцам для финансовой независимости





Жителям Волгограда для финансовой независимости необходимо 4,3 млн рублей накоплений, выяснила СберСтрахование жизни. Это столько же, сколько в среднем по стране. В 2021 году, когда проводилось аналогичное исследование, жители Волгограда назвали сумму в 3,1 млн рублей.

Фундаментом финансовой независимости большинство волгоградцев назвали достойную зарплату — с этим согласились 79% респондентов (81% в 2021 году). Для этого среднемесячный доход должен начинаться от 77,5 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель составил 77,4 тыс. рублей. Сами волгоградцы двумя годами ранее ориентировались на 56,7 тыс. рублей ежемесячного дохода.

Для 43% респондентов из Волгограда непременным условием материального благополучия является наличие накоплений. В 2021 году этот показатель составлял 4338 Ещё 29% важным пунктом считают наличие недвижимости для сдачи в аренду, 20% — собственный бизнес, 4% — инвестиции в акции и облигации.

Портрет финансово независимого волгоградца респонденты описали так: полностью обеспечивает себя материально (71 против 63% в 2021 году), живёт в собственном жилье (90 против 40%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (37 против 47%), путешествует (12 против 30%), помогает родным (11 против 20%), получает пассивный доход от инвестиций или вкладов (25 против 12%).

59% жителей Волгограда считают себя материально свободными. Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 23 года.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«Жители Волгограда хотят стать финансово независимыми уже к 23 годам, хотя в среднем по стране этот показатель составляет 26 лет. Для волгоградцев важное место в обретении материальной свободы занимают накопления: об этом заявили 43% опрошенных. Откладывать стоит регулярно, а поддерживать финансовую дисциплину помогает, например, накопительное страхование жизни (НСЖ). В НСЖ также включена страховка на весь срок действия договора.

Наше исследование также показало, что все больше волгоградцев хотят получать пассивный доход от инвестиций и вкладов: рост на 13 п.п. относительно показателя 2021 года. При выборе инструментов важно обратить внимание на оптимизацию налоговых издержек. Сделать это можно, в том числе, с помощью программы страхования с инвестиционным доходом».

Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.







