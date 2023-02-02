Экономика

ИИ повысил на 20% решаемость вопросов корпоративных клиентов Сбера при первом обращении в контактный центр

Экономика 02.02.2023 11:31
0
02.02.2023 11:31


Сбербанк подвел итоги реализации проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в контактном центре для юридических лиц. По итогам 2022 года внедрение ИИ в работу чат-бота повысило количество решаемых при первом обращении вопросов клиентов на 20% год к году. 

По итогам 2022 года наиболее популярными тематиками обращения корпоративных клиентов Поволжского банка Сбербанка стали платежи и переводы (заказ выписки, статус платежей), обслуживание счета, вопросы по бизнес-картам, самоинкассация и кредиты.

Технологии ИИ применяются в работе контактного центра для распознавания и анализа речи, классификации обращений виртуальным ассистентом, а также для автоматизации процесса верификации сканов документов. В результате улучшается качество сервиса для клиентов и сокращается объем рутинных процессов для операторов линии поддержки.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка:
«По итогам 2022 года суммарный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в процесс обслуживания корпоративных клиентов в контактном центре составил 260 млн рублей. Помимо финансового эффекта, который Сбербанк извлекает от использования новых технологий, улучшается и клиентский опыт, а порой создаются абсолютные новые механики в оказании лучшего сервиса. В будущем году мы планируем предложить наши наработки в области ИИ внешнему рынку решений для контактных центров в России».

Справочно: Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Астраханской, Саратовской и Ульяновской областей


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.02.2023 15:20
Экономика 02.02.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 14:05
Экономика 02.02.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.02.2023 14:00
Экономика 02.02.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 13:02
Экономика 02.02.2023 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:55
Экономика 02.02.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:24
Экономика 02.02.2023 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 19:17
Экономика 01.02.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.02.2023 18:19
Экономика 01.02.2023 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 16:24
Экономика 01.02.2023 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 14:03
Экономика 01.02.2023 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 13:57
Экономика 01.02.2023 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 13:06
Экономика 01.02.2023 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 12:42
Экономика 01.02.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 11:43
Экономика 01.02.2023 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2023 09:44
Экономика 01.02.2023 09:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:17
Владимир Путин прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
14:52
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия почтили память героев – защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:06
Победное оружие покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде по этажам распродают торговый центрСмотреть фотографии
13:55
На ж/д вокзале в Волгограде изменили систему пропуска пассажиров 2 февраляСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде спустя полтора года возобновили закупку на 106 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Песков: к вопросу переименования Волгограда в Сталинград надо отнестись аккуратноСмотреть фотографии
12:27
«Накормят кашей и покажут бункер»: в Комсомольском саду Волгограда открылся «Солдатский привал»Смотреть фотографии
11:54
В Нехаевском районе Волгоградской области похоронили троих погибших на СВОСмотреть фотографии
11:36
Вячеслав Володин в Telegram-канале поздравил россиян с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:19
Были танки и самолеты: в центре Сталинграда прошел военный парад с участием 1000 военныхСмотреть фотографии
10:23
«Приехали даже из Мьянмы»: иностранные делегации поднялись на Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Волгоградцы могут увидеть парад 2 февраля онлайнСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом в природном парке без разрешения выкорчевали деревьяСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть домаСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт работает по спецрасписаниюСмотреть фотографии
08:31
Такого в России не было: в Волгограде 2 февраля состоится уникальный пиротехнический спектакльСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
От большой беды к Великой Победе: на стенах волгоградского вокзала ожила история непокоренного СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
«Начинайте переселение»: Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о Сталинградской битвеСмотреть фотографии
22:02
В Волгограде 100-летие гражданской авиации отметят в эко-парке у прудаСмотреть фотографии
21:09
В Волгоградской области увековечили память двоих героев СВОСмотреть фотографии
20:06
«Чуть ли не на голове прыгал у сына»: в Волгоградской области на глазах у толпы жестоко избили школьника — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградстат зафиксировал рекордное снижение цен на помидоры и подсолнечникСмотреть фотографии
18:01
«Победа» запускает авиарейсы из Волгограда в СтамбулСмотреть фотографии
17:40
Правительство РФ с 1 февраля проиндексировало пособия инвалидам и Героям РоссииСмотреть фотографии
17:38
Глава Минспорта пообещал поддержку спортивным проектам Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Туристы в Дубае получат в три раза больше интернета от Tele2Смотреть фотографии
16:55
В центре Волгограда накануне 2 февраля открыли бюст Иосифа СталинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
В Волгограде Мамаев курган закроют на 5 часов из-за визита ПутинаСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде ушел из жизни автор книги о 163 днях в Сталинграде Юрий ПанченкоСмотреть фотографии
 