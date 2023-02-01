К 80-летию окончания Сталинградской битвы Сбербанк в Волгограде поддержал реставрацию музея-заповедника «Сталинградская битва»
Экономика 01.02.2023 16:24
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01.02.2023 16:24
В рамках празднования 80-й годовщины окончания Сталинградской битвы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» при поддержке Сбера будут проведены реставрационные работы. Будут обновлены полотна панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четырёх диорам.
Также в музее будет запущена AR-экскурсия с использованием технологии дополненной реальности.
В ходе реставрации будут проведены работы по очистке и укреплению живописных полотен и предметных планов. Также будет обновлён светоотражательный экран, расположенный над смотровой площадкой. Особое внимание будет уделено восстановлению предметных планов с историческими сюжетами.
Особенностью обновлённого музея станут выставочные экспонаты, «оживлённые» с помощью современных AR-технологий Сбербанка. Наведя камеру смартфона на некоторые из них, посетители смогут с помощью технологии дополненной реальности (AR) более детально познакомиться с историческими событиями времён Великой Отечественной войны.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Музей-заповедник “Сталинградская битва” – один из важнейших исторических комплексов, посвящённых Великой Отечественной войне, особо ценный объект культурного наследия народов нашей страны. Мы надеемся, что участие Сбербанка будет содействовать росту интереса людей к истории, а технологии дополненной реальности помогут лучше понять события тех дней».
Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации:
«Мы приветствуем такие социально значимые инициативы. Возможность реализации подобных проектов чрезвычайно важна. Реставрация полотна панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четырех диорам, внедрение AR-инсталляции с использованием технологии дополненной реальности – шанс по-новому взглянуть на величайшее сражение Второй мировой, ставшее для всех нас символом человеческой стойкости и героизма. Уверена, что технологии, наработки и уникальный опыт Сбера позволят проекту привлечь более широкую аудиторию посетителей».
Алексей Дементьев, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»:
«Открытая в 1982 году панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» поражает воображение каждого увидевшего ее. Авторы панорамы – художники Студии имени М. Б. Грекова – воссоздали героический дух времени, показали образ разрушенного, но непобежденного Сталинграда. Важно, что панорама и диорамы, принадлежащие кисти художников Студии имени Грекова, будут отреставрированы, и символичным, что реставрацию также проведут специалисты этого прославленного творческого объединения».
Проекты по реставрации и запуску AR-экскурсии в музее-заповеднике «Сталинградская битва» планируется завершить к 9 мая 2023 года.
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